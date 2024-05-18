Переход на другой вид пенсии: как украинцам увеличить свои выплаты

Согласно последним изменениям в пенсионном законодательстве Украины, лица, имеющие право на несколько видов пенсионных выплат могут выбрать наиболее выгодный для себя вариант. Это может быть пенсия по возрасту, по стажу, по инвалидности или в связи с потерей кормильца. Если обстоятельства изменяются и становится целесообразным, можно переходить с одного типа пенсии в другой.

По информации представителя Пенсионного фонда, у пенсионеров, получающих выплаты за стаж, теперь есть возможность, достигнув пенсионного возраста, пересмотреть свои выплаты и в случае необходимости изменить их тип.

Лица, получившие право на пенсию за выслугу лет, не получают ее, работая на должности, предоставляющей это право. Они могут получать пенсию и зарплату одновременно только после того, как им будет назначена пенсия по возрасту по достижении такого.

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Изменение типа пенсии происходит со дня обращения с соответствующими документами о страховом стаже и заработной плате, имеющимися в пенсионном деле на момент смены, а также с учетом дополнительных документов, полученных от Пенсионного фонда. В случае, когда пенсионер не работал после получения пенсии за выслугу лет, расчет пенсии по возрасту будет основан на имеющихся данных пенсионного дела, и, соответственно, сумма пенсии останется неизменной, но изменится только ее категория.

Для пенсионеров, продолжавших работать после получения пенсии за выслугу лет, существует возможность увеличения выплаты по возрасту за счет учета страхового стажа и заработка, полученных после назначения пенсии за выслугу лет, что приведет к росту коэффициентов страхового стажа и заработной платы.

Напомним, ранее мы рассказывали, кто из украинцев может получать 200 000 гривен пенсии.

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