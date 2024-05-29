'От нас ничего не осталось': дроны атаковали штурмовую роту врага под Купянском (аудиоперехват СБУ)

Служба безопасности Украины (СБУ) опубликовала перехваченный разговор российского солдата, который поделился с матерью ужасающими условиями, в которых они находятся из-за украинских FPV-дронов.

Спецназначенцы Центра спецопераций "А" СБУ вместе с собратьями из Сил обороны Украины ежедневно наносят удары по оккупантам в Харьковской области, не давая им прорвать фронт.

Также читайте: Критическая потеря для России: украинские дроны уничтожают вражеские РЛС

В разговоре с матерью российский солдат рассказал, как им приходится прятаться от FPV-дронов в укрытиях, напоминающих норы. По его словам, в этих окопах можно перемещаться только сидя, а некоторые солдаты сидят в таких условиях по девять дней без воды, молясь о своем выживании.

"От нас ничего не осталось. Нас должно было быть 126... Бронежилеты все в дыру, как решето, как дуршлаг... Знаешь, сколько у нас от роты осталось? 63 или 73 ранены, еще 10 погибших", — рассказал оккупант в перехваченном разговоре.

Мать оккупанта, когда услышала рассказ об ужасе на войне, посоветовала сыну "прятаться" и поинтересовалась, почему солдаты русской армии не могут убежать от дронов-камикадзе, сбить ли их. На это сын ответил, что "а, ну нах*й, он разгоняется до 120 км в час".

По данным СБУ, под массированный удар FPV-дронов попала целая штурмовая рота российских войск под Купянском. Этот разговор является очередным свидетельством того, насколько эффективны действия украинских защитников в противодействии оккупантам.

Напомним, на днях в Донецкой области подразделение Shadow авиабомбой GLSDB эффектно уничтожило здание, где скрывалось два десятка оккупантов.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!