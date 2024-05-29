'Від нас нічого не залишилось': дрони атакували штурмову роту ворога під Куп’янськом (аудіоперехоплення СБУ)

Служба безпеки України (СБУ) опублікувала перехоплену розмову російського солдата, який поділився з матір'ю жахливими умовами, в яких вони перебувають через українські FPV-дрони.

Спецпризначенці Центру спецоперацій "А" СБУ разом із побратимами з Сил оборони України щодня завдають ударів по окупантах на Харківщині, не даючи їм прорвати фронт.

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У розмові з матір'ю російський солдат розповів, як їм доводиться ховатися від FPV-дронів в укриттях, які нагадують нори. За його словами, в цих окопах можна переміщатися лише сидячи, а деякі солдати сидять у таких умовах по дев'ять днів без води, молячись за своє виживання.

"Від нас нічого не залишилось. Нас мало бути 126... Бронежилети всі в дірку, як решето, як друшляк... Знаєш, скільки у нас від роти залишилось? 63 чи 73 поранені, ще 10 загиблих", – розповів окупант у перехопленій розмові.

Матір окупанта, коли почула розповідь по жахи на війні порадила синові "ховатися" та поцікавилася, чому солдати російської армії не можуть втекти від дронів-камікадзе, чи збити їх. На це син відповів, що "а, ну нах*й, він розганяється до 120 км на годину".

За даними СБУ, під масований удар FPV-дронів потрапила ціла штурмова рота російських військ під Куп’янськом. Ця розмова є черговим свідченням того, наскільки ефективними є дії українських захисників у протидії окупантам.

Нагадаємо, днями на Донеччині підрозділ Shadow авіабомбою GLSDB ефектно знищив будівлю, де ховалося два десятки окупантів.

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