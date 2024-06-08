Обстоятельства, при которых родителям детей с инвалидностью могут не предоставить отсрочку от мобилизации: объяснение адвоката

В контексте действующего военного положения и общей мобилизации в Украине существует возможность получения отсрочки для родителей, чьи дети признаны инвалидами. Чтобы воспользоваться этим правом, необходимо предъявить соответствующие документы ТЦК и СП, включая медицинское заключение, подтверждающее состояние здоровья ребенка.

Ирина Мациевская, эксперт в сфере военного права, в своем комментарии "РБК-Украина", разъяснила вопрос о предоставлении отсрочки от мобилизации отцу, если его ребенок получил статус инвалида за пределами страны.

В Украине документы об инвалидности ребенка, выданные за границей, не являются основанием для предоставления отцу отсрочки от мобилизации. Согласно украинскому законодательству необходимо иметь официальные медицинские документы, выданные в Украине, для подтверждения инвалидности.

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По новым правилам, установленным постановлением КМУ №560 от 16 мая 2024 года, для получения отсрочки от мобилизации по инвалидности ребенка до 18 лет, отец должен предоставить документы, подтверждающие инвалидность, выданные украинскими лечебными учреждениями. Это может быть медицинское заключение о состоянии ребенка или индивидуальная программа реабилитации, утвержденная Минздравом.

В случае, когда инвалидность ребенка была установлена за границей, родители могут обратиться в украинские медицинские учреждения для проверки и подтверждения этого статуса в Украине. Однако, если ребенок продолжает находиться и лечиться за границей, отцу может быть сложно получить отсрочку, поскольку процесс проверки таких случаев сложный и многоаспектный.

Напомним, ранее мы рассказывали, что от многодетных родителей в ТЦК могут потребовать "неожиданный" документ.

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