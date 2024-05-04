Новый закон о мобилизации: что изменится для военнообязанных с 18 мая

18 мая вступит в силу новый закон о мобилизации. До 17 июля все военнообязанные мужчины должны будут обновить свои военно-учетные данные. Сделать это можно через ТЦК, ЦНАП или э-кабинет.

Об изменениях в процессе мобилизации рассказали в "РБК-Украина". Журналисты отметили, что мужчины от 18 до 60 лет будут обязаны иметь при себе военный билет или временное удостоверение военнообязанного. Эти документы нужно будет указывать по требованию представителей ТЦК и СП и при выезде за границу.

Внедрение базовой подготовки

В Украине отменят срочную службу, вместо нее будет введена базовая подготовка для граждан от 18 до 25 лет. Украинцы смогут самостоятельно выбрать год и период службы, пока им не исполнится 24 года. Срок подготовки – до пяти в мирное время и до трех в военное.

Базовая подготовка осуществляется с 2025 года во всех университетах для мужчин и по желанию для девушек. После чего гражданин получает военно-учетную специальность и постановку на учет.

Наказание для уклонистов

Правоохранители по обращению ТЦК могут проводить административное задержание тех, кто не явился за повесткой.

Кроме этого, уклоняющим разрешено направлять требование. В случае ее игнорирования в течение десяти дней военкомат может обратиться в суд с просьбой ограничить в праве управлять авто.

Отсрочка от мобилизации

Отсрочку могут получить лица с инвалидностью, временно непригодные, многодетные родители, родители-одиночки и забронированные.

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Мобилизации не подлежат студенты дневной и дуальной форм обучения, докторанты и аспиранты.

Также мобилизовать не могут те, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести при выполнении задач в АТО или полномасштабного вторжения РФ, или посмертно получили звание Героя Украины за героизм во время Революции достоинства.

Кого могут забронировать

Бронирование могут получить госслужащие категории "А", главы областных и районных советов, поселковые и городские головы. Это касается 50% госслужащих категории "Б" и органов самоуправления.

На бронь могут рассчитывать работники органов госвласти, других госорганов (НАБУ, Нацполиция, прокуратура, ГСЧС), предприятия, признанные критически важными для ВСУ, экономики и жизнедеятельности населения.

Напомним, мы рассказали о штрафах для тех, кто не станет на военный учет.

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