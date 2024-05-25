Немалые суммы: какие выплаты и бонусы ждут тех, кто запишется в армию
С началом полномасштабного вторжения россии в Украину вопрос денежного довольствия мобилизованных и военнослужащих ВСУ стал одним из самых актуальных.
Государство гарантирует им не только достойную оплату труда, но и ряд дополнительных выплат и льгот. Сколько получают мобилизованные и военнослужащие в Украине в 2024 году?
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Основное денежное довольствие:
- Рядовой и сержантский состав: около 20 000 гривен.
- Офицерский состав: от 27000 до 61000 гривен (в зависимости от звания и должности).
Дополнительные выплаты:
- За участие в боевых действиях: 100000 гривен в месяц.
- Каждые 30 дней на линии боевого столкновения: 70 000 гривен.
- При выполнении специальных задач: до 50 000 гривен.
- За рискованные виды деятельности: до 30000 гривен.
- За уничтожение вражеской техники: от 20000 до 50000 гривен (в зависимости от вида техники).
- За ранения: от 100 000 до 400 000 гривен (в зависимости от тяжести ранения).
- Семьям погибших: 4,77 миллиона гривен.
Для добровольно записавшихся в ВСУ предусмотрены дополнительные денежные выплаты:
- Единовременное пособие: 24-30 тысяч гривен.
- Сертификат на покупку транспортного средства: 150000 гривен (в течение 3 месяцев с момента подписания контракта).
Кроме того, мобилизованные и военнослужащие имеют право на:
- Бесплатное питание и проживание.
- Бесплатное медицинское обслуживание.
- Страхование жизни и здоровья.
- Льготный проезд в общественном транспорте.
- Скидки на коммунальные услуги. Прочие льготы.
Важно отметить, что размер дополнительных выплат может варьироваться в зависимости от различных факторов, таких как место дислокации, род войск, боевой опыт.
Напомним, 11 апреля Верховная Рада приняла новый мобилизационный закон. Народные депутаты проголосовали за постановление, обязавшее правительство принять решение о дополнительной выплате в 70 тыс. грн для военнослужащих на передовой. Дополнительные 70 тысяч гривен с 1 апреля должны насчитывать за каждые 30 дней выполнения боевых задач на фронте.
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