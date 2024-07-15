Некоторые украинцы смогут получить субсидию на аренду жилья: подробности

Вскоре в Украине могут внедрить субсидию на аренду жилья, однако претендовать на нее смогут не все.

Согласно заявлению первого заместителя Министра социальной политики Дарьи Марчук, Украина планирует введение программы субсидий на аренду жилья для ВПЛ, аналогично существующей субсидии на ЖКУ. Реализация проекта уже активно обсуждается в Минсоцполитики, пишет 24 канал.

Планируется, что субсидия на аренду жилья будет назначаться в случае, если расходы семьи на аренду превышают 30% общих доходов домохозяйства, с учетом региональных различий в ценах на аренду жилья.

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Кто будет предоставлять субсидию

Заявку на субсидию можно будет подать онлайн через электронный кабинет Пенсионного фонда, однако только после утверждения новой субсидии правительством.

"И, кроме того, Пенсионный фонд благодаря обменам с другими государственными органами сможет большую часть работы для назначения субсидий делать самостоятельно. Без того, чтобы требовать от гражданина, от ВПЛ предоставления кучи справок. И мы, как Министерство социальной политики, в свою очередь будем обеспечивать учет, анализ, мониторинг эффективности внедрения этого инструмента", – отмечает Дарья Марчук.

Сейчас существует программа поддержки проживания для ВПЛ, которой пользуются 1,1 миллиона украинцев. Однако Минсоцполитики считает, что этот механизм не является достаточным для успешной интеграции ВПЛ в новые общины.

Напомним, ранее UAportal писал, изменятся ли правила выплат для ВПЛ с 1 июля.

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