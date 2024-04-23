Не три гривны, а девять: кого из украинцев заставят платить за свет втрое дороже

Украинские энергетики ввели новый метод борьбы с воровством электроэнергии. Вместо стандартного тарифа за украденные киловатт потребителям придется платить втрое дороже.

Стоимость "украденного" света достигает от 6,03 до 8,79 грн за кВт*ч, в зависимости от периода потребления, сообщили в АО "Винницаоблэнерго".

Для сравнения: тариф для бытовых потребителей, платящих честно, составляет 2,64 грн/кВт*ч.

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То есть за 50 кВт*ч, украденных с преступным намерением, придется заплатить до 439,5 грн. вместо 132 грн., если бы электроэнергия была потреблена законно.

В "Винницаоблэнерго" объясняют: "Раньше по акту о нарушении применялся тариф, по которому потребитель рассчитывался за электричество. Сейчас это цена расходов облэнерго на покупку 1 кВт*ч электроэнергии, а также стоимость ее распределения и передачи".

Цены на передачу и распределение тока фиксированы, их утверждает регулятор (НКРЭКУ). А вот средняя цена покупки электроэнергии на балансирующем рынке ежемесячно меняется.

В 2023 году она колебалась в пределах от 3,17 до 5,07 грн/кВт*ч без НДС, поэтому тариф по актам о нарушении варьируется от 6,03 до 8,79 грн/кВт*ч.

Следовательно, воровство электроэнергии не только не экономит средства, но и оборачивается значительными штрафами.

Энергетики призывают украинцев соблюдать правила потребления электроэнергии. Сэкономить таким способом не получится, а риск значительно превышает мнимую выгоду.

Напомним, в связи с атаками РФ, которые наносят ущерб украинской энергетической системе, существует вероятность, что стоимость электроэнергии для населения может возрасти уже этим летом. Такое повышение может привести также к увеличению цен на услуги водоснабжения. Об этой прямой зависимости сообщил Владимир Омельченко, директор энергетических и инфраструктурных программ Центра Разумкова.

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