Не только водителей авто: за что в Украине могут оштрафовать велосипедистов и самокатчиков

В последние годы велосипеды и самокаты приобрели широкую популярность в Украине как экологический и удобный вид транспорта. Однако с ростом их количества на дорогах растет и количество нарушений ПДД.

Предлагаем узнать, какие правила и штрафы действуют для велосипедистов и водителей электросамокатов, а также какие проблемы с инфраструктурой сейчас существуют. Анализируем закон 1231-IX об усилении ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения.

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Штрафы для велосипедистов:

Нарушение ПДД – 340 грн

Езда в нетрезвом состоянии – 680 грн

Создание аварийной ситуации – 850 грн. или общественные работы

Повторное нарушение ПДД – 850 грн

Правила для электросамокатов:

Скорость до 25 км/ч для легких, до 50 км/ч для низкоскоростных

Движение проезжей частью, а не тротуаром

Запрет управления в нетрезвом состоянии

Обязательное использование световозвращателей

Запрет на перевозку пассажиров

Использование шлема во время движения

Соблюдение общих ПДД

Штрафы для водителей электросамокатов:

Езда по тротуару – 850 грн

Езда в нетрезвом состоянии – 17 000 грн

Кража электротранспорта – от 3 до 8 лет лишения свободы.

Напомним, ранее мы писали о задаче по ПДД, с которой путаются даже опытные водители.

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