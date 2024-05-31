Не только водителей авто: за что в Украине могут оштрафовать велосипедистов и самокатчиков
В последние годы велосипеды и самокаты приобрели широкую популярность в Украине как экологический и удобный вид транспорта. Однако с ростом их количества на дорогах растет и количество нарушений ПДД.
Предлагаем узнать, какие правила и штрафы действуют для велосипедистов и водителей электросамокатов, а также какие проблемы с инфраструктурой сейчас существуют. Анализируем закон 1231-IX об усилении ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения.
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Штрафы для велосипедистов:
- Нарушение ПДД – 340 грн
- Езда в нетрезвом состоянии – 680 грн
- Создание аварийной ситуации – 850 грн. или общественные работы
- Повторное нарушение ПДД – 850 грн
Правила для электросамокатов:
- Скорость до 25 км/ч для легких, до 50 км/ч для низкоскоростных
- Движение проезжей частью, а не тротуаром
- Запрет управления в нетрезвом состоянии
- Обязательное использование световозвращателей
- Запрет на перевозку пассажиров
- Использование шлема во время движения
- Соблюдение общих ПДД
Штрафы для водителей электросамокатов:
- Езда по тротуару – 850 грн
- Езда в нетрезвом состоянии – 17 000 грн
- Кража электротранспорта – от 3 до 8 лет лишения свободы.
Напомним, ранее мы писали о задаче по ПДД, с которой путаются даже опытные водители.
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