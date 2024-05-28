Не спешите бежать к косметологу: как подтянуть лицо с помощью румян

Румяна – это не просто косметический продукт, но и волшебная кисточка, которая может подчеркнуть свежесть летнего образа и визуально подтянуть овал лица. Однако, чтобы добиться желаемого эффекта, важно знать секреты правильного нанесения. Об этом пишет Oboz.

Визажисты делятся своими лайфхаками:

Увлажнение – основа безупречного макияжа:

Независимо от типа макияжа, наносить его следует на увлажненную кожу. Начните с маски для лица, затем нанесите увлажняющий крем, а в летний сезон выберите праймер с эффектом увлажнения. Румяна наносите, пока подготовительный слой еще не высох, чтобы получить мягкое и природное покрытие.

Кремовая текстура и правильный оттенок:

Для ежедневного макияжа выбирайте румяна на 2-3 тона темнее вашего природного румянца. Это позволит создать естественный эффект без лишнего веса. Для визуального объема на щеках используйте два оттенка: темнее у носа и светлее ближе к скулам, тщательно растушевывая границу. Предпочитайте кремовые румяна для легкого и природного покрытия. Закрепите макияж лёгкой вуалью полупрозрачной пудры.

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Тщательное растушевывание – ключ к успеху:

Для создания легкого образа и эффекта подтянутого лица тщательно растушевывайте румяна. Используйте пушистую кисточку и круговыми движениями распределите продукт по коже. Не забудьте о чуть заметном слое румян на спинке носа, ведь именно эта зона темнеет летним солнцем. Это придаст вашему образу естественности и молодости.

Блеск для свежести и молодости:

Влажный блеск кожи визуально делает образ более молодым и свежим. Добавьте немного кремового хайлайтера с эффектом сияния над зоной румян или воспользуйтесь эликсиром для блеска поверх продукта. Закрепить макияж поможет спрей-фиксатор. Нанесите его на лицо и подождите, пока средство полностью высохнет.

Напомним, мы уже писали, как правильно подготовить лицо к макияжу.

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