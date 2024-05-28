Не спішіть бігти до косметолога: як підтягнути обличчя за допомогою рум‘ян

Рум'яна - це не просто косметичний продукт, а й чарівний пензлик, який може підкреслити свіжість літнього образу та візуально підтягнути овал обличчя. Проте, щоб досягти бажаного ефекту, важливо знати секрети правильного нанесення. Про це пише Oboz.

Візажисти діляться своїми лайфхаками:

Зволоження - основа бездоганного макіяжу:

Незалежно від типу макіяжу, наносити його слід на зволожену шкіру. Почніть з маски для обличчя, потім нанесіть зволожуючий крем, а для літнього сезону оберіть праймер з ефектом зволоження. Рум'яна наносьте, поки підготовчий шар ще не висох, щоб отримати м'яке та природне покриття.

Кремова текстура та правильний відтінок:

Для щоденного макіяжу обирайте рум'яна на 2-3 тони темніші за ваш природний рум'янець. Це дозволить створити природний ефект без зайвої ваги. Для візуального об'єму на щоках використовуйте два відтінки:темніший біля носа та світліший ближче до вилиць, ретельно розтушовуючи кордон. Віддавайте перевагу кремовим рум'янам для легкого та природного покриття. Закріпіть макіяж легкою вуаллю напівпрозорої пудри.

Читайте також: як правильно знімати макіяж: одне просте правило

Ретельне розтушовування - ключ до успіху:

Для створення легкого образу та ефекту підтягнутого обличчя ретельно розтушовуйте рум'яна. Використовуйте пухнастий пензлик і круговими рухами розподіліть продукт по шкірі. Не забудьте про ледь помітний шар рум'ян на спинці носа, адже саме ця зона темнішає від літнього сонця. Це додасть вашому образу природності та молодості.

Блиск для свіжості та молодості:

Вологий блиск шкіри візуально робить образ молодшим та свіжішим. Додайте трохи кремового хайлайтера з ефектом сяяння над зоною рум'ян або скористайтесь еліксиром для блиску поверх продукту. Закріпити макіяж допоможе спрей-фіксатор. Нанесіть його на обличчя та зачекайте, поки засіб повністю висохне.

Нагадаємо, ми вже писали, як правильно підготувати обличчя до макіяжу.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!