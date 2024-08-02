НБУ ввел новый порядок: сколько долларов в сутки можно купить

Национальный банк Украины, реагируя на изменения в экономической ситуации, неоднократно корректировал валютные ограничения. На сегодняшний день правила покупки и снятия наличных денег имеют определенные особенности. Об этом пишет 24 tv.ua.

Покупка наличной валюты

Национальный банк отменил все ограничения на покупку наличной иностранной валюты (доллары, евро и т.п.) в банках. Покупка валюты производится в кассах банков при наличии наличных денег в банке. Вы можете купить любую сумму валюты, которая есть в наличии в банке.

Снятие наличных со счетов

Согласно действующим правилам вы можете снять с одного счета в кассе банка не более 100 000 гривен за один день. Лимит на снятие наличных денег в банкоматах и POS-терминалах устанавливается банком и обычно не превышает 50 000 гривен в сутки.

Что следует помнить:

Валютное законодательство может изменяться, поэтому перед значительными валютными операциями рекомендуется уточнять актуальную информацию в банке. Кроме вышеуказанных, могут действовать дополнительные ограничения для юридических лиц и нерезидентов.

Национальный банк Украины сделал значительные шаги по либерализации валютного рынка. Сегодня у украинцев больше свободы в совершении валютных операций. Однако следует помнить об ограничениях на снятие наличных со счетов.

Напомним, ранее UAportal рассказывал, изменится ли размер минимальной пенсии в Украине с 1 августа.

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