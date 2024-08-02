НБУ запровадив новий порядок: скільки доларів за добу можна купити

Національний банк України, реагуючи на зміни в економічній ситуації, неодноразово коригував валютні обмеження. На сьогоднішній день правила купівлі та зняття готівки мають певні особливості. Про це пише 24 tv.ua.

Купівля готівкової валюти

Національний банк скасував усі обмеження на купівлю готівкової іноземної валюти (долари, євро тощо) в банках. Купівля валюти здійснюється в касах банків за наявності готівки в банку. Ви можете купити будь-яку суму валюти, яка є в наявності в банку.

Зняття готівки з рахунків

Згідно з чинними правилами, ви можете зняти з одного рахунку в касі банку не більше 100 000 гривень за один день. Ліміт на зняття готівки в банкоматах та POS-терміналах встановлюється банком і зазвичай не перевищує 50 000 гривень на добу.

Що варто пам’ятати:

Валютне законодавство може змінюватися, тому перед проведенням значних валютних операцій рекомендується уточнювати актуальну інформацію в банку. Окрім зазначених вище, можуть діяти додаткові обмеження для юридичних осіб та нерезидентів.

Національний банк України зробив значні кроки для лібералізації валютного ринку. Сьогодні українці мають більше свободи у здійсненні валютних операцій. Однак, варто пам’ятати про обмеження на зняття готівки з рахунків.

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