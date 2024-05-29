Названы топ-10 самых популярных кроссоверов в мире за 2024 год

Японский внедорожник Toyota RAV4 вышел на первое место по популярности среди всемирных SUV, опередив бывшего чемпиона Tesla Model Y, являвшегося лидером в 2023 году. Согласно информации, опубликованной на сайте MMR, RAV4 получил титул самого желанного авто в своем классе.

В первом квартале 2024 года мировые продажи Toyota RAV4 достигли 241,549 автомобилей, что на 30% превышает показатели в прошлом году. Этот успех позволил модели RAV4 снова занять лидирующее положение на глобальном рынке SUV, которое она удерживала с 2016 по 2022 год.

Tesla Model Y, являвшийся лидером в прошлом году, теперь опустился на второе место с квартальными продажами, которые снизились на 26,9% и составили 193,962 единиц. Honda CR-V занимает третье место со 181,765 проданными автомобилями, что на 39,8% больше, чем в прошлом году.

Читайте также: Названы топ 16 самых дешевых и самых надежных кроссоверов

Hyundai Tucson занял четвертое место со 143,401 продажами, что на 2% меньше, чем в предыдущем году. Пятое место занимает Kia Sportage с выросшими на 12% продажами и составившими 129,710 автомобилей.

Volkswagen Tiguan показал рост на 10,5% в прошлом квартале, с продажами в 117,626 единиц, обогнав Honda HR-V, занявший седьмое место с 99,554 продажами (рост на 36% ).

BYD Song занял восьмое место с 97,979 продажами (падение на 4,7% ). Десятку лучших кроссоверов и внедорожников мира закрывают Nissan Qashqai и Mazda CX-5 с 85,192 (рост на 22,9% ) и 81,745 продажами (падение на 5,7% ) соответственно.

Напомним, ранее мы рассказывали о топ-15 кроссоверах до $8000, которые доступны на украинском рынке.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !