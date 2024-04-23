НАБУ разоблачило действующего министра на сделках с землей: похитил почти 300 млн грн (фото)

Министра аграрной политики от "Слуги народа" Николая Сольского подозревают в масштабном завладении землей. По данным НАБУ, он присвоил государственную землю почти на 300 миллионов гривен и стремился завладеть землей еще на 190 млн грн.

В НАБУ сообщили, что вручили подозрение бывшему председателю аграрного комитета ВР, а ныне действующему министру фамилии подозреваемого в ведомстве не раскрыли, однако журналисты выяснили, что речь идет о Николае Сольском.

"В состав преступной группы во главе с топ-чиновником входили должностные лица органов Госгеокадастра, а также лица, контролировавшие деятельность этих органов, так называемые кураторы", — отметили в НАБУ.

Схема была сложной и многоэтапной:

Сначала участники преступной группы, в которую кроме министра входили и должностные лица Госгеокадастра и их "кураторы", уничтожили документы, подтверждающие право двух госпредприятий в Сумской области на постоянное пользование землей.

Используя отсутствие документов, областной Госгеокадастр составил акт о самовольном занятии этих участков.

Посредством подконтрольных должностных лиц эти участки "передали" в собственность заранее определенным людям под видом реализации их права на безвозмездную землю.

Условие получения земли было кабальным: люди сразу же подписывали договор о ее аренде частному агрохолдингу.

В результате этой сделки за 2017-2021 годы министр и его сообщники незаконно завладели 1250 земельными участками общей площадью 2493 га. Их стоимость на момент преступления составила более 291 миллиона гривен.

Вручение подозрения Сольскому. Источник: facebook.com/nabu.gov.ua Вручение подозрения Сольскому. Источник: facebook.com/nabu.gov.ua

Вручение подозрения Сольскому. Источник: facebook.com/nabu.gov.ua Вручение подозрения Сольскому. Источник: facebook.com/nabu.gov.ua

Вручение подозрения Сольскому. Источник: facebook.com/nabu.gov.ua Вручение подозрения Сольскому. Источник: facebook.com/nabu.gov.ua

Вручение подозрения Сольскому. Источник: facebook.com/nabu.gov.ua Вручение подозрения Сольскому. Источник: facebook.com/nabu.gov.ua

Вручение подозрения Сольскому. Источник: facebook.com/nabu.gov.ua Вручение подозрения Сольскому. Источник: facebook.com/nabu.gov.ua

Аппетиты министра не ограничивались этими 291 млн., он пытался завладеть еще 3282 га земли стоимостью около 190 миллионов гривен. Однако ему помешали детективы НАБУ и прокуроры САП, которые провели обыски и наложили на участки арест.

Подозрение уже объявили министру-организатору, двум "кураторам" Госгеокадастра и еще одному сообщнику. Продолжается вручение подозрений другим участникам этой масштабной земельной сделки.

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