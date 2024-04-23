НАБУ разоблачило действующего министра на сделках с землей: похитил почти 300 млн грн (фото)
Министра аграрной политики от "Слуги народа" Николая Сольского подозревают в масштабном завладении землей. По данным НАБУ, он присвоил государственную землю почти на 300 миллионов гривен и стремился завладеть землей еще на 190 млн грн.
В НАБУ сообщили, что вручили подозрение бывшему председателю аграрного комитета ВР, а ныне действующему министру фамилии подозреваемого в ведомстве не раскрыли, однако журналисты выяснили, что речь идет о Николае Сольском.
"В состав преступной группы во главе с топ-чиновником входили должностные лица органов Госгеокадастра, а также лица, контролировавшие деятельность этих органов, так называемые кураторы", — отметили в НАБУ.
Схема была сложной и многоэтапной:
- Сначала участники преступной группы, в которую кроме министра входили и должностные лица Госгеокадастра и их "кураторы", уничтожили документы, подтверждающие право двух госпредприятий в Сумской области на постоянное пользование землей.
- Используя отсутствие документов, областной Госгеокадастр составил акт о самовольном занятии этих участков.
- Посредством подконтрольных должностных лиц эти участки "передали" в собственность заранее определенным людям под видом реализации их права на безвозмездную землю.
- Условие получения земли было кабальным: люди сразу же подписывали договор о ее аренде частному агрохолдингу.
В результате этой сделки за 2017-2021 годы министр и его сообщники незаконно завладели 1250 земельными участками общей площадью 2493 га. Их стоимость на момент преступления составила более 291 миллиона гривен.
Аппетиты министра не ограничивались этими 291 млн., он пытался завладеть еще 3282 га земли стоимостью около 190 миллионов гривен. Однако ему помешали детективы НАБУ и прокуроры САП, которые провели обыски и наложили на участки арест.
Подозрение уже объявили министру-организатору, двум "кураторам" Госгеокадастра и еще одному сообщнику. Продолжается вручение подозрений другим участникам этой масштабной земельной сделки.
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