На какие выплаты имеют право ВПЛ: список

Переезжая с мест боевых действий люди сталкиваются со многими сложностями, одной из которых является потеря работы и средств. Государство принимает меры, чтобы помочь переселенцам адаптироваться к новым условиям жизни, предлагая им разные виды помощи. Об этом пишет 24 tv.ua.

1. Пособие по безработице

Внутри перемещенные лица, трудоспособные и не имеющие статуса ФЛП или не зарегистрированные в центре занятости, могут зарегистрироваться как безработные. Это дает им право на:

Помощь по безработице: 1500-7100 грн. на 90 дней (до 360 дней для предпенсионного возраста).

1500-7100 грн. на 90 дней (до 360 дней для предпенсионного возраста). Карьерная поддержка: помощь в поиске работы и трудоустройстве.

помощь в поиске работы и трудоустройстве. Образовательные услуги: консультация, информационная и профессиональная поддержка для переквалификации.

2. Помощь малообеспеченным семьям

Если доход семьи ВПЛ меньше прожиточного минимума, она может получать государственную социальную помощь. Размер помощи зависит от:

Возраст детей: до 6 лет – 140%, от 6 до 18 лет – 140%.

до 6 лет – 140%, от 6 до 18 лет – 140%. Статус трудоспособных членов семьи: 55% для трудоспособных, 100% для нетрудоспособных.

Прожиточный минимум:

Дети до 6 лет: 3588 грн.

Дети от 6 до 18 лет: 4474 грн.

Трудоспособные лица: 1665 грн.

Нетрудоспособные лица: 2361 грн.

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3. Субсидии на оплату ЖКУ

ВПЛ могут получать субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. Для этого им нужна справка о фактическом месте жительства, без обязательной регистрации.

Важный размер субсидии зависит от стоимости услуг и доходов семьи. Жители оккупированных территорий или зон боевых действий, получающих выплаты, могут подать заявление в Пенсионный фонд для перерасчета.

Напомним, ранее UAportal рассказывал, почему размер субсидии составляет 0 грн и что это значит.

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