На какие выплаты имеют право ВПЛ: список
Переезжая с мест боевых действий люди сталкиваются со многими сложностями, одной из которых является потеря работы и средств. Государство принимает меры, чтобы помочь переселенцам адаптироваться к новым условиям жизни, предлагая им разные виды помощи. Об этом пишет 24 tv.ua.
1. Пособие по безработице
Внутри перемещенные лица, трудоспособные и не имеющие статуса ФЛП или не зарегистрированные в центре занятости, могут зарегистрироваться как безработные. Это дает им право на:
- Помощь по безработице: 1500-7100 грн. на 90 дней (до 360 дней для предпенсионного возраста).
- Карьерная поддержка: помощь в поиске работы и трудоустройстве.
- Образовательные услуги: консультация, информационная и профессиональная поддержка для переквалификации.
2. Помощь малообеспеченным семьям
Если доход семьи ВПЛ меньше прожиточного минимума, она может получать государственную социальную помощь. Размер помощи зависит от:
- Возраст детей: до 6 лет – 140%, от 6 до 18 лет – 140%.
- Статус трудоспособных членов семьи: 55% для трудоспособных, 100% для нетрудоспособных.
Прожиточный минимум:
- Дети до 6 лет: 3588 грн.
- Дети от 6 до 18 лет: 4474 грн.
- Трудоспособные лица: 1665 грн.
- Нетрудоспособные лица: 2361 грн.
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3. Субсидии на оплату ЖКУ
ВПЛ могут получать субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. Для этого им нужна справка о фактическом месте жительства, без обязательной регистрации.
Важный размер субсидии зависит от стоимости услуг и доходов семьи. Жители оккупированных территорий или зон боевых действий, получающих выплаты, могут подать заявление в Пенсионный фонд для перерасчета.
Напомним, ранее UAportal рассказывал, почему размер субсидии составляет 0 грн и что это значит.
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