На какие выплаты имеет право увольняемый работник: ответ юриста
Увольнение с работы – это всегда определенные заботы, ведь нужно не только найти новую работу, но и правильно оформить все документы и получить надлежащие выплаты. Об этом говорит в комментарии РБК-Украина адвокат адвокатского бюро "Ивана Хомича" Татьяна Голица.
Что же должен получить работник при увольнении?
Обязательные выплаты:
- Заработная плата за все отработанные дни, но не позднее следующего дня после увольнения.
- Компенсация за неиспользованный отпуск.
- Выходное пособие в размере не менее среднего месячного заработка в некоторых случаях, например:
- При увольнении по инициативе работодателя из-за ликвидации, реорганизации, банкротства, сокращения штата.
- При отказе работника перейти к работе в другую местность вместе с предприятием.
- При обнаружении несоответствия работника занимаемой должности.
- При возобновлении на работе работника, ранее выполнявшего эту работу.
Важно:
- Если работник не работал в день увольнения, выплатить ему их нужно не позднее следующего дня после того, как он обратится за ними.
- При задержке выплаты вышеупомянутых сумм работник имеет право на средний заработок за все время задержки, но не больше 6 месяцев.
Дополнительные выплаты (по упрощенному режиму трудовых отношений):
Компенсация при увольнении по инициативе работодателя:
- 1/2 минимальной зарплаты – если стаж работы до 30 дней.
- 1 минимальная зарплата – если стаж работы свыше 30 дней.
- 3 минимальные зарплаты – если стаж работы свыше 1 года.
- 5 минимальных зарплат – если стаж работы свыше 2 лет.
Напомним, в Украине планируют ввести изменения в пенсионное обеспечение.
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