На какие льготы имеют право семьи погибших военных

Члены семей погибших военнослужащих имеют право на государственную помощь, оказываемую на основании соответствующего удостоверения. Есть два вида таких удостоверений: серое и черное. Детали объяснили эксперты Юридической сотни в Facebook.

Серое удостоверение выдается семьям, если военный погиб в связи с защитой Родины или при исполнении служебных обязанностей в зоне боевых действий.

Черное удостоверение выдается семьям, если военный погиб во время прохождения военной службы (включая небоевые ситуации).

Важное замечание: Получение одного из этих удостоверений не исключает возможности получения другого, если выполняются соответствующие условия.

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Льготы, предоставляемые по серому удостоверению:

Бесплатное лекарство по рецептам.

Бесплатное первоочередное протезирование зубов.

Санаторно-курортное исцеление.

50%-ная скидка на оплату жилья и коммунальных услуг (в пределах средних норм потребления).

50% скидка на топливо (для обитателей домов без центрального отопления).

Внеочередной ремонт жилья.

Финансовая помощь по временной нетрудоспособности (100% от средней зарплаты).

Ежегодный отпуск в удобное время.

Дополнительный отпуск без сохранения заработной платы (до 2 недель).

Преимущественное право на сохранение рабочего места при сокращении штата.

Внеочередное обеспечение жильем (при необходимости улучшения условий).

Получение земли для строительства, садоводства и огородничества (в первую очередь).

Льготная ссуда на строительство/ремонт жилья.

Введение в вузы по бюджетному счету.

Ежегодная денежная помощь.

Льготы, предоставляемые по черному удостоверению:

Санаторно-курортное исцеление.

Получение жилья во внеочередном порядке.

Земля для постройки частного жилого дома.

50%-ная скидка на оплату коммунальных услуг и газа.

Бесплатный проезд по всем видам городского, пригородного и междугородного (50% скидки) пассажирского транспорта.

Место в детском заведении по месту жительства (по решению местного совета).

Напомним, ранее UAportal писал, можно ли отказаться от повестки и что по этому поводу советуют юристы.

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