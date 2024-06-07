Морское чудовище: ученые раскрыли существо, потопившее корабль Колумба

Ученые из университетов Массачусетса и Плимута, а также других исследовательских центров разгадали двухтысячелетнюю загадку тередо — морских моллюсков, питающихся древесиной. Результаты работы были опубликованы в журнале International Biodeterioration and Biodegradation.

Исторические данные свидетельствуют, что тередо неоднократно становились причиной неприятностей для флота Древней Греции, приводили к затоплению корабля Колумба в 1492 году, были причиной гибели судов испанской армады, а также иногда приводили к обрушению причалов в заливе Сан-Франциско.

До недавнего времени механизм, с помощью которого красные моллюски наносят вред деревянным конструкциям, оставался для учёных загадкой.

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Процесс усвоения древесины требует от организма способности переваривать лигнин, твердые волокна, защищающие питательную целлюлозу. К примеру, термиты осуществляют этот процесс за счет симбиотических бактерий в своем кишечнике. Впрочем, пищеварительная система корабельных червей до недавнего времени считалась практически стерильной.

В ходе последних исследований ученые провели глубокий анализ кишечника этих червей и обнаружили маленький орган, называемый тифлозол, который, как выяснилось, является домом для симбиотических микроорганизмов. Раньше считалось, что тифлозол выполняет другие функции, поэтому его роль была недооценена.

Исследования показали, что тифлозол производит ферменты, эффективно разрушающие лигнин.

Ученые утверждают, что это открытие не только решает старую загадку поведения тереденидов, но и может быть использовано в биотехнологиях для обработки твердой части древесины.

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