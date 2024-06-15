Могут ли 17-летние украинцы, которые находятся за границей, обновить данные через Резерв+

Согласно обновленным правилам, находящиеся за рубежом 17-летние украинцы теперь могут обновить свои данные для постановки на военный учет через дипломатические учреждения Украины, а не через приложение "Резерв+". Об этом заявил спикер спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона.

Это стало возможным благодаря ряду изменений, внесенных Кабинетом Министров Украины:

Установлена возможность обновления данных через дипломатические учреждения. Раньше это было невозможно сделать дистанционно, из-за чего возникали сложности для находящихся за рубежом украинцев. Кроме того, был введен QR-код в приложении "Резерв+". Это электронный документ, равнозначный бумажному военному учетному документу. С его помощью можно без проблем пересекать границу и использовать для других целей.

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Также была добавлена опция для исправления ошибок в данных. Зарегистрировавшиеся в "Резерве+" военнослужащие смогут самостоятельно исправить ошибки, например, статус "в розыске".

Ожидается, что эти изменения значительно упростят процесс постановки военного учета для 17-летних украинцев за рубежом.

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