Мобилизация женщин с июня: кого коснется и какие размеры штрафов за нарушение
Согласно последним изменениям законодательства, начиная с 1 июня, мобилизационные мероприятия проводятся в соответствии с законом №10449, который вступил в силу 18 мая. Важно отметить, что эти положения касаются и женского населения.
Анализируя нововведения, УНИАН рассказал, будет ли введена мобилизация женщин, и кто из представительниц слабого пола может столкнуться со штрафами за несоблюдение норм воинского учета.
Новые правила мобилизации женщин в Украине в 2024 году
Согласно первой статье обновленного законодательства о мобилизации, положения о воинском учете женщин остаются неизменными. Женщины, которые работают в медицинской сфере, обязаны встать на воинский учет. Другие профессиональные категории женщин могут быть зарегистрированы на добровольной основе.
Принцип добровольности мобилизации женщин продолжает действовать, и без личного согласия даже женщин-медиков нельзя привлекать к военной службе.
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Среди обновлений закона – требование об актуализации личных данных. Военнообязанные женщины должны обновлять личную информацию в ТЦК и СП удобным для них способом. Невыполнение этой обязанности может привести к штрафным санкциям, которые применяются и к мужчинам.
Женщинам, которые изъявляют желание добровольно служить, могут отказать в подписании контракта по следующим причинам:
- воспитание троих и более детей;
- уход за ребенком с инвалидностью или опека над приемным ребенком младше 18 лет;
- наличие инвалидности у мужа или родителей;
- статус матери-одиночки;
- обучение в высшем учебном заведении или наличие работы, на которой работник имеет бронирование.
Закон также отменяет обязательную срочную службу, заменяя ее базовой военной подготовкой для мужчин в возрасте от 18 до 25 лет. Женщины имеют возможность пройти такую подготовку на добровольных началах.
Военный учет для женщин в Украине – список профессий
В Украине ведение воинского учета необходимо для женщин, которые получают образование в медицинской сфере. К этой категории относятся лица из следующих специальностей:
- физическая терапия;
- медицинская и психологическая реабилитация;
- общественное здоровье;
- физическая реабилитация;
- промышленная фармацевтика;
- фармацевтика;
- санитария и экспертиза;
- стоматология;
- медицина;
- медсестринство;
- технологии медицинской диагностики и лечения;
- биомедицинская инженерия;
- биотехнологии и биоинженерия;
- профессионалы патологии;
- токсикология;
- фармакология;
- физиологии и эпидемиологии.
Стоит отметить, что постановка на учет женщин не означает, что их мобилизуют. Эта процедура важна для обеспечения Генерального штаба информацией о количестве медицинских работников, которые доступны в запасе.
Напомним, ранее UAportal рассказывал, придется ли проходить ВЛК при обновлении данных.
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