Мобилизация спасателей и полицейских: что придумали в правительстве

Правительство Украины рассматривает возможность разрешения мобилизации работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) и Национальной полиции (НПУ). Это решение уже вызвало беспокойство внутри системы, ведь критики опасаются, что это может усугубить криминогенную ситуацию в стране.

Согласно новому законодательству о мобилизации, военнообязанные мужчины, работающие в ГСЧС и НПУ, могут быть забронированы. Однако в отличие от других госслужащих, в законе не указано четко, какой процент сотрудников этих структур может иметь бронь. Это означает, что потенциально забронированными могут быть все 100% работников.

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Это вызвало негативную реакцию среди граждан, возмущенных тем, что все сотрудники силовых структур, имеющие хорошую физическую форму и навыки обращения с оружием, могут быть забронированы, тогда как представители гражданских профессий - нет. Однако ситуация может быстро измениться.

Депутат Верховной Рады от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко первым сообщил о решении отправить работников ГСЧС на фронт. Он назвал это решение "совершенно безумным", отмечая важность работы спасателей во время атак на жилые дома и тушения пожаров.

На сайте Кабинета Министров появилась петиция с требованием остановить мобилизацию спасателей и других работников гражданской защиты. Она отмечает важность работы работников ГСЧС в обеспечении безопасности граждан и соблюдении международного гуманитарного права. Петиция уже набрала необходимые 25 тысяч подписей, и теперь ее рассмотрит правительство.

По данным BBC Украина, решение о снятии 100% брони с ГСЧС и Нацпола уже принято, но продолжаются дискуссии относительно точного процента мобилизованных. Предполагается, что мобилизация коснется в первую очередь работников ГСЧС, занимающих должности в аппаратах тыловых региональных управлений.

Депутат Алексей Гончаренко направил депутатское обращение к правительству из-за возможного отсутствия брони для ГСЧС. Он сообщил, что Минэкономики определило бронирование только для 50% сотрудников ГСЧС, тогда как все остальные подлежат мобилизации. В то же время, министр внутренних дел Игорь Клименко отметил, что мобилизация полицейских будет зависеть от ухудшения ситуации на фронте.

Инициатором снятия брони с ГСЧС и НПУ является Министерство обороны, однако официальные комментарии по этому поводу ведомства еще не поступили. Тем временем под постами ГСЧС в соцсетях появляются многочисленные комментарии с требованием вернуть бронь спасателям.

Напомним, новый законопроект, касающийся мобилизации в Украине, внес значительные коррективы в критерии военной годности. Среди существенных изменений, введенных этим законом, – обновление перечня глазных болезней, которые являются основанием для освобождения от военной службы.

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