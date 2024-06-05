Мобилизация 2024: кого могут объявить в розыск

Первые недели работы приложения Резерв+ сопровождались многочисленными жалобами пользователей. Многие люди после регистрации видели на экране сообщения о том, что они находятся в розыске.

Министерство обороны Украины уже сняло с безосновательного розыска 710 тысяч граждан. Для этого им не нужно обращаться в ТЦК повторно. Достаточно только авторизироваться в Резерв+. Об этом пишет НВ.

Но что делать, если ваш статус не изменился?

Вот несколько причин, почему вы можете иметь статус "в розыске" в реестре Оберег:

Вы не встали на военный учет после достижения 18 лет.

Вы получили медицинское или фармацевтическое образование, но не встали на военный учет (это касается женщин).

Вас сняли с военного учета, но вы не встали обратно на учет в указанный срок.

Вас исключили из военного учета, но после 18 мая вы обязаны были снова встать на учет и не сделали этого.

Вы состоите на военном учете, но не проживаете по зарегистрированному месту жительства и не сообщили об этом ТЦК.

Вы получили повестку, но не явились в ТЦК в указанную дату и время без уважительных причин.

Вы получили направление на ВЛК, но не прошли комиссию или после прохождения комиссии не явились повторно в ТЦК.

Вы получили повестку о призыве на военную службу во время мобилизации и не явились в ТЦК в указанную дату и время без уважительных причин.

Важно отметить, что не исключены и ошибки со стороны оператора реестра Обериг.

Что делать, если вы действительно находитесь в розыске?

Обратитесь в ТЦК по месту жительства.

Возьмите с собой документы, удостоверяющие личность, и другие документы, подтверждающие ваше правомерное отсутствие.

ТЦК проверит вашу информацию и если ошибка будет подтверждена, снимет вас с розыска.

Резерв+ – это инструмент, который помогает государству вести учет военнообязанных и резервистов. Если у вас возникли проблемы с использованием приложения, не стесняйтесь обращаться за помощью в ТЦК.

Напомним, мы уже писали, продлят ли сроки обновления данных для военнообязанных.

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