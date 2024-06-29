Медосмотры перед школой и садом: что нужно знать родителям

Теперь для поступления ребенка в любое учебное заведение выдается унифицированная справка № 086/о "Медицинская справка (извлечение из медицинской карточки амбулаторного больного)". Это отменяет необходимость многочисленных справок и осмотров у нескольких врачей. Об этом пишет Харьковская ОВА.

Новая система ориентирована на индивидуальное здоровье ребенка, а не на формальные бумажки. Семейный врач при осмотре учитывает все базовые требования для зачисления в садик или школу. Для получения справки у ребенка должны быть все обязательные прививки, согласно Национальному календарю профилактических прививок.

Обязательно перед садиком и школой ребенка осматривает врач-стоматолог. Ребенок может пройти медицинское обследование в любое удобное время в течение года, не дожидаясь окончания учебного года. Результаты действительны в течение года.

Обязательные медицинские профилактические осмотры учащихся среднего образования проводятся ежегодно. По результату также выдается справка № 086/о. Приказ Минздрава от 16 августа 2010 г. № 682, который предусматривал обязательную флюорографию для 14-17-летних и обзоры у специалистов (хирург, ортопед, офтальмолог, стоматолог) в возрасте 6, 11, 14, 15 лет, утратил силу.

Подробнее об обзорах:

Для дошкольников и школьников: сбор анамнеза, полное физикальное обследование, проверка наличия болезней, измерение роста/веса, исследование зрения/слуха, осанки, другие обследования.

сбор анамнеза, полное физикальное обследование, проверка наличия болезней, измерение роста/веса, исследование зрения/слуха, осанки, другие обследования. Для средней школы: осмотр и обследование врачами, заключение о состоянии здоровья, определение группы для физкультуры, рекомендации по дополнительным обследованиям, лечению, прививкам, питанию.

Новая система медицинских осмотров имеет целью сделать процесс зачисления детей в учебные заведения более удобным, гибким и ориентированным на реальные потребности детей.

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