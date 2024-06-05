Массовое исчезновение вакансий или временный кризис: как изменился украинский рынок труда

В Украине наблюдается необычная тенденция в сфере занятости. Количество доступных рабочих мест и кандидатов, ищущих работу, становится все более сбалансированным. Некоторые работодатели сталкиваются с трудом при попытке заполнить свои открытые позиции.

Согласно публикации на OBOZ.UA, на платформе robota.ua в мае 2021 года было зарегистрировано от 93 до 95 тысяч активных соискателей работы. Однако по состоянию на май 2024 года эта цифра снизилась до примерно 49 тысяч.

Сайт отображает обновленную информацию о количестве доступных рабочих мест. В мае текущего года их было примерно 26,8 тысяч, тогда как в мае прошлого года — 26,2 тысяч.

Это свидетельствует о том, что на сегодняшний день предложения работы превышают показатели, зафиксированные в начале военных действий. В то же время количество резюме уменьшилось почти наполовину. Диаграмма показывает динамику изменения соотношения новых вакансий к активным резюме.

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Сайт work.ua, конкурент robota.ua, отслеживает количество новых вакансий и резюме, опубликованных за неделю. По состоянию на 7 мая это соотношение составило 62,5 тысячи вакансий до 67,2 тысячи резюме, что является почти равным друг другу. В такой ситуации не всем работодателям удастся найти работников. В мае 2021 года, по данным этого же сайта, на 43,4 тысяч вакансий приходилось 71 тысяч резюме. Эти данные также подтверждают, что количество вакансий превысило довоенный уровень, в то время как количество резюме значительно снизилось. По информации НБУ, в некоторых отраслях на одну вакансию приходится в среднем меньше одного резюме, что означает, что некоторые компании не могут найти сотрудников.

Для соискателей этой дефицит кадров создает дополнительные возможности: во-первых, работодатели вынуждены повышать заработную плату, чтобы удержать персонал. Во-вторых, найти работу после увольнения стало гораздо легче.

Однако негативные последствия такой ситуации преобладают. Из-за нехватки кадров замедляется восстановление страны, а бизнес не может развиваться должным образом, что также влияет на качество услуг. К примеру, Киевский метрополитен сообщил о необходимости увеличения интервала движения поездов на одну минуту во время межпиковых часов и на 45 секунд в часы пик.

Напомним, в Минобороны назвали 7 самых востребованных специальностей в ВСУ.

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