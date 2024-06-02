Лучшие варианты в соотношении цена-качество: рейтинг подержанных авто в Украине

Накопить на новую машину украинцам сложно. Существует множество способов приобрести авто из-за границы, но они не всегда подходят всем. Если вы мечтаете о новом авто, но бюджет ограничен, обратите внимание на рынок подержанных машин.

Здесь можно найти широкий спектр авто на любой вкус и кошелек. Чтобы не ошибиться с выбором б/у авто, определитесь с бюджетом, а также с классом и модификацией авто, отвечающих вашим потребностям, пишет "Автопром".

Возьмем, например, бюджет в $10 000, что считается приемлемым для покупки автомобилей в Украине.

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Одно из главных правил, которое следует запомнить: не покупайте подержанные автомобили премиум-класса. Такие машины нуждаются в значительных вложениях, чтобы оставаться в хорошем состоянии, ведь запчасти к ним дороги. Когда эти авто стоили много, и стоимость запчастей соответствовала. Представьте, что вы приобретаете BMW 740i в кузове E38, а в нем ломается коробка автомат. Большинство запчастей к таким машинам дорогостоящие, поэтому ремонт обойдется вам в копеечку. Продажа подержанных авто часто скрывает под собой подводные камни, поэтому здесь нужно быть очень внимательным и аккуратным.

Переходите к первому этапу определения круга моделей, которые вы будете рассматривать дальше. Здесь важно помнить о правиле номер два: 10-20% от планируемого бюджета на покупку отложите и забудьте о них до момента завершения всей процедуры покупки.

Автомобиль на заправке. Источник: Kindel Media/pexels.com Автомобиль на заправке. Источник: Kindel Media/pexels.com

На что обратить внимание при покупке подержанного автомобиля

C-класс или среднеразмерные авто

Эти автомобили привлекают своей практичностью, низким расходом топлива, доступностью обслуживания и долговечностью деталей, что обусловлено их простой конструкцией.

Цель проста – найти живой автомобиль, возраст которого не превышает 10 лет, а одометр не показывает более 150 000 километров.

Также важно при выборе авто обратить внимание на качественную диагностику, которая поможет убедиться в том, что машина не была в авариях.

Дополнительные советы по выбору подержанного авто в Украине:

1. Проверьте историю авто:

С помощью VIN-кода можно получить информацию о регистрации, ДТП, страховании и других важных событиях из жизни авто. Некоторые сервисы предлагают платные услуги по проверке истории авто.

2. Проведите тест-драйв:

Обратите внимание на то, как машина уезжает, тормозит, переключает передачи. Оцените работу всех систем: кондиционера, электроники, освещения. Послушайте, нет ли посторонних шумов.

3. Осмотрите авто на предмет ржавчины, вмятин, трещин:

Это может свидетельствовать, что машина была в ДТП или эксплуатировалась небрежно. Обратите внимание на состояние кузова, лакокрасочного покрытия, шин и дисков.

4. Проверьте салон авто:

Осмотрите сиденье, обшивку, ковры, приборную панель. Проверьте работу всех электроприборов: стеклоподъемников, зеркал, подогрева сидений. Убедитесь, что в салоне нет неприятных запахов.

5. Не стесняйтесь задавать вопросы:

Продавец должен ответить на все интересующие вас вопросы относительно истории и состояния авто. Если продавец не может или не хочет ответить на ваши вопросы, это может являться поводом для беспокойства.

6. Оформите договор купли-продажи:

Договор должен содержать всю информацию об автомобиле, включая VIN-код, год выпуска, пробег, цену. Убедитесь, что договор правильно оформлен и подписан обеими сторонами.

7. Не забудьте о страховке:

После покупки авто вам потребуется страховка. Сравните предложения различных страховых компаний, чтобы выбрать самый выгодный вариант.

Рейтинг подержанных авто ценой до 10 тысяч долларов:

Volkswagen Golf V–VI: стоит уделить внимание 1,6 – 2,0-литровому бензину или же отдать предпочтение 2,0-литровому турбодизелю.

Volkswagen Jetta Mk6 – доступен с разными вариантами, но 1,6-литровый MPi с обычной балкой является более экономичным в обслуживании.

Volkswagen Polo – известен своим комфортным и удобным салоном, надежной техникой.

Skoda Octavia A5 – экономичность, надежность, практичность и удобство. Не покупайте Octavia A5 с коробкой DSG. Либо механическая коробка передач, либо обычный автомат с гидротрансформатором.

Opel Astra H – остановите выбор на атмосферных двигателях 1,6 или 1,8 Ecotec и 1,7-литровом дизеле CDTi.

Toyota Corolla – выберите 1,6-литровый мотор с мощностью 124 л.

Honda Civic – удобное и недорогое средство передвижения.

Toyota Yaris – экономия расхода топлива, надежность. Подходит как для городской езды, так и для продолжительных поездок.

Mazda 3 BK – BL – выбирайте 1,6-литровый и 2,0-литровый двигатели.

Mitsubishi Lancer IX – X – выбирайте версию с 1,6-литровым бензиновым двигателем.

Chevrolet Cruze – лучше остановиться либо на 1,6-литровом, либо на 1,8-литровом бензиновом двигателе.

Ford Fiesta имеют экономичные двигатели, отличаются легким и удобным управлением.

Hyundai i30 – комфортное и уверенное вождение, а также стабильность на дороге. Рекомендуется предпочесть 1,6-литровый бензиновый двигатель или 2,0-литровый дизель.

Kia Ceed имеет качественную ходовую часть без сложных технических решений. Оптимальным выбором станет 1,6-литровый бензиновый двигатель или 2,0-литровый дизель.

Напомним, назван топ 16 самых дешевых и надежных кроссоверов.

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