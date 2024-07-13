Лучшие генераторы 2024 года: какой выбрать

Отключение света стало печальной реальностью для украинцев. В этой статье мы поможем вам с выбором генератора, который отвечает вашим потребностям и бюджету. Ознакомьтесь с популярными моделями, их преимуществами и недостатками, а также полезными советами для удачной покупки. Об этом пишет ITC.ua.

Советы по выбору:

1.1. Расчет мощности:

Определите суммарную мощность всех устройств, которые вы будете подключать к генератору.

Добавьте к полученному значению 20-30% запаса мощности.

Для питания небольших бытовых устройств понадобится 2-3 кВт, а для большого дома – 10 кВт и более.

Обратите внимание на пусковую и номинальную мощность.

1.2. Виды топлива:

Бензиновые: самые распространенные, компактные, доступные по цене, но не очень экономные и требующие частой заправки.

самые распространенные, компактные, доступные по цене, но не очень экономные и требующие частой заправки. Дизельные: надежные, экономичные, с большим моторесурсом, подходят для длительного использования, но шумнее и дороже бензиновых.

надежные, экономичные, с большим моторесурсом, подходят для длительного использования, но шумнее и дороже бензиновых. Газовые: подключаются к магистральному газопроводу или требуют баллонов, экономичны, тихи, но не всегда доступны из-за необходимости подвода газа.

подключаются к магистральному газопроводу или требуют баллонов, экономичны, тихи, но не всегда доступны из-за необходимости подвода газа. Комбинированные: работают на бензине или газе, дают больше гибкости.

1.3. Тип запуска:

Ручной: требуется усилия для запуска, бюджетный вариант.

требуется усилия для запуска, бюджетный вариант. Электростартер: удобный запуск с помощью кнопки.

удобный запуск с помощью кнопки. Автоматический запуск (ATS): генератор включается автоматически при отключении электроэнергии, как ИБП.

1.4. Дополнительные функции:

Колеса и ручка: облегчают транспортировку.

Защитный кожух: снижает уровень шума.

Индикатор уровня: помогает контролировать остаток топлива.

Счетчик моточасов: позволяет отслеживать время работы генератора.

Выход USB: позволяет заряжать гаджеты.

1.5. Уровень шума:

Обратите внимание на уровень шума генератора, особенно если вы планируете использовать его в жилой зоне.

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Рейтинг лучших генераторов в Украине в 2024 году:

(Обратите внимание, что этот рейтинг основан на популярности моделей и доступных характеристиках, и может не отвечать вашим индивидуальным потребностям. Обязательно проведите собственное исследование перед покупкой)

Konner&Sohnen BASIC KSB 22i S: компактный, тихий, экономичный, но с меньшим баком (Цена: 21-36 тыс. грн).

компактный, тихий, экономичный, но с меньшим баком (Цена: 21-36 тыс. грн). EcoFlow Smart Generator (Dual Fuel): комбинированный генератор с управлением через приложение и автоматическим запуском, но габаритный (Цена: от 35 970 грн).

комбинированный генератор с управлением через приложение и автоматическим запуском, но габаритный (Цена: от 35 970 грн). Hyundai HHY1050Si: компактный, тихий, подходит для базовых нужд (Цена: 14150-16800 грн).

компактный, тихий, подходит для базовых нужд (Цена: 14150-16800 грн). Karcher PGG 6/1: оптимальный по соотношению цены и возможностей, подходит для дома или коттеджа (Цена: 26 299-43 999 грн).

оптимальный по соотношению цены и возможностей, подходит для дома или коттеджа (Цена: 26 299-43 999 грн). ITC Power GG3300F: бюджетный вариант питания дома (Цена: 12-18 тыс. грн).

бюджетный вариант питания дома (Цена: 12-18 тыс. грн). Vulkan SC13000-III: мощный генератор для больших нужд, может генерировать как однофазный, так и трехфазный ток (Цена: от 110 тыс. грн).

Напомним, мы уже писали, какие приборы категорически нельзя подключать к генератору.

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