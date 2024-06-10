Летом ожидается рост пенсий: кто получит надбавку

В июне некоторые пенсионеры в Украине получат доплаты к пенсии. Они существенно повысят общий размер выплат.

Об этом информирует UAportal со ссылкой на 24 канал.

Для кого предусмотрены дополнительные выплаты от ООН

Организация Объединенных Наций установила дополнительные выплаты для пенсионеров, которые остаются в районах потенциальных или активных боевых действий. Список таких лиц формируется Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

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Условия получения дополнительных выплат:

размер пенсии не должен превышать 3250 гривен;

если пенсионер не получал финансовую помощь для ВПЛ или помощь от международных организаций с марта 2023 года.

Эти дополнительные выплаты начисляются автоматически, а их размер определяется индивидуально. Величина доплаты равна разнице между 3250 гривен и суммой пенсии.

Пример: Если пенсионер получает 3000 гривен, то его дополнительная выплата составит 250 гривен.

Какая еще надбавка предоставляется пенсионерам

Граждане, достигшие 70-летнего возраста, имеют право на получение дополнительной пенсионной надбавки. Это касается случаев, когда их пенсия не превышает 10 340,35 грн.

Размер этой надбавки увеличивается с возрастом пенсионера и выглядит следующим образом:

пенсионерам от 70 до 74 лет назначается доплата в размере 300 гривен ;

назначается доплата в размере ; для возрастной категории 75-79 лет сумма надбавки составляет 456 гривен ;

сумма надбавки составляет ; начиная с 80 лет, пенсионеры получают надбавку в размере 570 гривен.

Важно подчеркнуть, что эта надбавка применяется к пенсионерам автоматически, без необходимости подачи дополнительных заявлений или документов.

Напомним, ранее в ПФУ объяснили, кому из пенсионеров нельзя получить надбавку по возрасту.

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