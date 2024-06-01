Кто виноват в этом ДТП с обгоном: задача на знание ПДД (видео)

Некоторые водители пренебрегают правилами дорожного движения во время выполнения обгона. Это может привести к аварии.

Кто виноват в этом ДТП? Об этом рассказали auto_pdr.ua.

В примере приведены два легковых автомобиля, выполняющих обгон грузовика с выездом на полосу встречного движения. Один из водителей успевает перестроиться, другой попадает в аварию.

Читайте также: Кто из водителей имеет право проехать перекресток в такой ситуации: задача на знание ПДД (видео)

Водитель черного автомобиля первым подал сигнал указателем поворота о намерении совершить обгон. Он мог передумать, когда увидел, что и водитель синего автомобиля пошел на обгон. У водителя синего автомобиля не осталось путей для ухода из-за действий водителя черного автомобиля.

Водитель транспортного средства, выполняющий обгон, может остаться на полосе встречного движения, если по возвращении на ранее занимаемую полосу ему придется снова начать обгон, при условии, что оно не создаст опасности встречным транспортным средствам, а также не будет препятствовать движущимся транспортным средствам, движущимися с более высокой скоростью.

Водитель синего авто должен был рассчитать безопасное расстояние для обгона, и карман между грузовиками он уже проехал.

Напомним, ранее мы писали о задаче по ПДД, с которой путаются даже опытные водители.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!