Кто потерял право на отсрочку от мобилизации из-за нового закона: подробности

С 18 мая 2024 года в Украине вступил в силу новый закон о мобилизации №10449, предусматривающий изменение правил отсрочки для некоторых категорий военнообязанных.

В законе прописано, что право на отсрочку потеряют студенты, получающие второе образование, не выше уровня первого. К примеру, дипломированный бакалавр, который снова учится на бакалавра, больше не будет иметь права на отсрочку.

Читайте также: Как военнообязанному изменить адрес проживания

Также отсрочку потеряют:

Педагоги колледжей, вузов и школ, имеющих на одном месте работы менее 0,75 ставки.

Родители трех и более детей, имеющих задолженность по уплате алиментов более чем за три месяца.

Мужчины, самостоятельно воспитывающие ребенка в возрасте до 18 лет, если мать ребенка не лишена родительских прав, не умерла, не имеет статуса пропавшей без вести или безвестно отсутствующей, не находится в местах лишения свободы.

Мужчины, имеющие тестя или тещу с I или II группой инвалидности, но при этом у них есть сын или дочь, которые не являются военнообязанными.

Мужчины, чья жена имеет III группу инвалидности.

Важно! Закон все же предусматривает возможность отсрочки для мужчин, чьи жены имеют III группу инвалидности, если они нуждаются в постоянном постороннем уходе. Это должно быть подтверждено выводом врачебно-консультативной комиссии.

Кроме того отсрочка снимается с работников предприятий, учреждений и организаций Министерства обороны. Они будут подлежать правилам бронирования.

Напомним, в ГНСУ сказали, как с 18 мая изменится выезд за границу для военнообязанных.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!