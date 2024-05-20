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Война в Украине

Кто потерял право на отсрочку от мобилизации из-за нового закона: подробности

Былим Елена

Кто потерял право на отсрочку от мобилизации из-за нового закона: подробности
Отсрочка от мобилизации

С 18 мая 2024 года в Украине вступил в силу новый закон о мобилизации №10449, предусматривающий изменение правил отсрочки для некоторых категорий военнообязанных.

В законе прописано, что право на отсрочку потеряют студенты, получающие второе образование, не выше уровня первого. К примеру, дипломированный бакалавр, который снова учится на бакалавра, больше не будет иметь права на отсрочку.

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Также отсрочку потеряют:

  • Педагоги колледжей, вузов и школ, имеющих на одном месте работы менее 0,75 ставки.
  • Родители трех и более детей, имеющих задолженность по уплате алиментов более чем за три месяца.
  • Мужчины, самостоятельно воспитывающие ребенка в возрасте до 18 лет, если мать ребенка не лишена родительских прав, не умерла, не имеет статуса пропавшей без вести или безвестно отсутствующей, не находится в местах лишения свободы.
  • Мужчины, имеющие тестя или тещу с I или II группой инвалидности, но при этом у них есть сын или дочь, которые не являются военнообязанными.
  • Мужчины, чья жена имеет III группу инвалидности.

Важно! Закон все же предусматривает возможность отсрочки для мужчин, чьи жены имеют III группу инвалидности, если они нуждаются в постоянном постороннем уходе. Это должно быть подтверждено выводом врачебно-консультативной комиссии.

Кроме того отсрочка снимается с работников предприятий, учреждений и организаций Министерства обороны. Они будут подлежать правилам бронирования.

Напомним, в ГНСУ сказали, как с 18 мая изменится выезд за границу для военнообязанных.

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