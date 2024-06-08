Кто из водителей проедет этот перекресток первым: задача на знание ПДД (видео)

Некоторые водители пренебрегают правилами дорожного движения во время пересечения перекрестков. В частности, так происходит из-за игнорирования преимущества движения.

Кто из водителей первым проедет этот перекресток? Об этом рассказали auto_pdr.ua.

В примере приведен перекресток, на котором должны разъехаться водители синего и красного автомобилей. В таком случае следует обратиться к пункту ПДД 16.6.

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Поворачивая налево, водитель синего автомобиля должен дать дорогу водителю красного автомобиля, который движется прямо по встречному направлению. Таким образом, первый перекресток проедет водитель красного автомобиля.

Напомним, ранее мы писали о задаче по ПДД, с которой путаются даже опытные водители.

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