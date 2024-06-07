Королева экшена: 4 топовых фильма с Анджелиной Джоли

Анджелина Джоли – одна из самых известных и талантливых актрис современности. Она сыграла множество незабываемых ролей, покоривших сердца миллионов зрителей по всему миру.

Мы подготовили подборку 4 лучших фильмов с Анджелиной Джоли, которые получили высокую оценку критиков и пришлись по душе поклонникам ее актерского таланта. Эти 4 фильма с Анджелиной Джоли – это лишь малая часть ее блестящей актерской карьеры. Ее разные роли, непревзойденная игра и невероятная харизма делают ее одной из самых любимых актрис в мире. Об этом пишет 24 tv.

"Лара Крофт: Расхитительница гробниц" (2001)

Этот увлекательный боевик знакомит нас с отважной Ларой Крофт, археологом, обладающей незаурядным умом, дерзостью и храбростью. Она готова бросить вызов любой опасности – от жестоких врагов до разгадки древних тайн.

Расследуя загадочное исчезновение своего отца, Лара находит таинственные часы, которые являются ключом к поискам Треугольника Света, артефакта, способного менять время. В предсмертном письме лорд Крофт просит дочь уничтожить опасный артефакт, ведь за ним охотятся члены сообщества Иллюминатов...

"Мистер и миссис Смит" (2005)

Этот динамичный и забавный боевик с Джоли и Брэдом Питтом стал культовым и одним из самых успешных в карьере актрисы.

Джон и Джейн, на первый взгляд, обычная пара, живущая в пригороде, на самом деле высококвалифицированными наемными убийцами. Их брак переживает кризис, но все становится гораздо интереснее, когда им обоим поручают ликвидировать одну и ту же мишень. Во время случайной встречи они узнают о тайной жизни друг друга, им придется справиться с проблемами доверия и возродить свою любовь.

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"Подмина" (2008)

Эта трогательная драма основана на реальных событиях, произошедших в Лос-Анджелесе в 1928 году.

Кристин Коллинз с ужасом узнает, что ее 9-летнего сына Уолтера похитили. Расследование полиции заходит в тупик, и Кристин, не веря в то, что ее сын мертв, начинает собственное расследование. Она бросает вызов скептицизму полиции и СМИ, чтобы найти своего сына.

"Искушение" (2009)

Эта романтическая драма с элементами триллера переносит нас в Кубу 19-го века.

Состоятельный Луис Антонио Варгас, торгующий кофе, решает жениться. Он знакомится через письма с очаровательной американкой Джулией Рассел и женится на ней. Однако их счастье омрачается ревностью и подозрениями. Джулия влюбляется в другого мужчину, и Луис, охваченный гневом, планирует жестокую месть.

Напомним, мы уже писали о трех фильмах, которые заставят плакать.

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