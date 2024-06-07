Королева екшену: 4 топові фільми з Анджеліною Джолі

Анджеліна Джолі - одна з найвідоміших та найталановитіших акторок сучасності. Вона зіграла безліч незабутніх ролей, які підкорили серця мільйонів глядачів по всьому світу.

Ми підготувала добірку 4 найкращих фільмів з Анджеліною Джолі, які здобули високу оцінку критиків та припали до душі шанувальникам її акторського таланту. Ці 4 фільми з Анджеліною Джолі - це лише мала частина її блискучої акторської кар'єри. Її різноманітні ролі, неперевершена гра та неймовірна харизма роблять її однією з найулюбленіших акторок у світі. Про це пише 24 tv.

"Лара Крофт: Розкрадачка гробниць" (2001)

Цей захопливий бойовик знайомить нас з відважною Ларою Крофт, археологом, яка володіє неабияким розумом, зухвалістю та хоробрістю. Вона готова кинути виклик будь-якій небезпеці - від жорстоких ворогів до розгадки стародавніх таємниць.

Розслідуючи загадкове зникнення свого батька, Лара знаходить таємничий годинник, який є ключем до пошуків Трикутника Світла, артефакту, здатного змінювати час. У передсмертному листі лорд Крофт просить дочку знищити небезпечний артефакт, адже за ним полюють члени спільноти Ілюмінатів...

"Містер і місіс Сміт" (2005)

Цей динамічний та кумедний бойовик з Джолі та Бредом Піттом став культовим і одним з найуспішніших у кар'єрі акторки.

Джон і Джейн, на перший погляд, звичайна пара, що живе в передмісті, насправді є висококваліфікованими найманими вбивцями. Їхній шлюб переживає кризу, але все стає набагато цікавіше, коли їм обом доручають ліквідувати одну й ту саму мішень. Під час випадкової зустрічі вони дізнаються про таємне життя одне одного, їм доведеться подолати проблеми довіри та відродити своє кохання.

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"Підміна" (2008)

Ця зворушлива драма заснована на реальних подіях, що сталися в Лос-Анджелесі 1928 року.

Крістін Коллінз з жахом дізнається, що її 9-річного сина Волтера викрали. Розслідування поліції заходить у глухий кут, і Крістін, не вірячи в те, що її син мертвий, розпочинає власне розслідування. Вона кидає виклик скептицизму поліції та ЗМІ, щоб знайти свого сина.

"Спокуса" (2009)

Ця романтична драма з елементами трилера переносить нас до Куби 19-го століття.

Заможний Луїс Антоніо Варгас, який торгує кавою, вирішує одружитися. Він знайомиться через листи з чарівною американкою Джулією Рассел і одружується з нею. Проте їхнє щастя затьмарюється ревнощами та підозрами. Джулія закохується в іншого чоловіка, і Луїс, охоплений гнівом, планує жорстоку помсту.

Нагадаємо, ми вже писали про три фільми, які заставлять плакати.

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