Кому точно не нужно обновлять данные в ТЦК

В Украине с 18 мая вступили в силу новые правила мобилизации. Согласно им все украинцы на военном учете должны до 16 июля обновить личные данные.

Однако не всем гражданам это обязательно делать. Кто может не идти в ТЦК, сообщает РБК-Украина.

"Если лицо забронировано или имеет отсрочку, ему нужно прибыть уточнить свои учетные данные. Лицо не направляют на медицинскую комиссию, оно просто обновляет данные и все", – объяснили в одном из региональных ТЦК.

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В первую очередь речь идет о предоставлении актуального номера телефона, e-mail (при наличии) и адреса проживания. Если мужчина призывного возраста не состоит на учете, нужно обратиться в ТЦК по месту жительства, встать на учет и предоставить данные.

Уточнить данные можно, обратившись в ТЦК или ЦНАП, а также через мобильное приложение "Резерв+". С помощью приложения обновить данные можно дистанционно, не простаивая в очередях.

Согласно закону, требование не распространяется на:

мужчин моложе 18 лет;

мужчин старше 60 лет;

женщин на военном учете;

признанных непригодными по состоянию здоровья с исключением из военного учета;

лиц, официально прекративших гражданство Украины.

Если лицо исключено из военного учета, должна быть соответствующая отметка в военном билете. Если отметки нет или нет учетного документа, следует обратиться за ними в ТЦК по месту жительства.

Предлагаем узнать, кто потерял право на отсрочку от мобилизации из-за нового закона.

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