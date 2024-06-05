Кому из украинцев за границей нужно вернуться и явиться в ТЦК: в Минобороны объяснили

Министерство обороны Украины обнародовало информацию о том, кому из находящихся за рубежом украинцев необходимо вернуться в Украину и явиться в территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК) для обновления военно-учетных данных.

Как сообщил спикер Министерства обороны Украины старший лейтенант Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона, в ТЦК нужно явиться:

Военнообязанным, имеющим статус "В розыске" в мобильном приложении "Резерв+". Это означает, что они нарушили правила военного учета, например, снялись с учета в одном городе, а в другом не стали или не стали вообще, уехав из страны до 17 лет.

Тем, кто не обновил свои данные в "Резерве+" после переезда за границу.

Мужчинам, достигшим 17-летнего возраста за границей и не вставших на военный учет в Украине.

По словам спикера Минобороны Украины Дмитрия Лазуткина, речь идет о небольшом количестве людей, ведь большинство украинцев за рубежом не планируют возвращаться в страну в ближайшее время.

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Однако как напомнил Лазуткин, на этих людей, как и всех других граждан Украины, распространяется законодательство, поэтому им необходимо выполнить свои обязательства.

В Минобороны советуют перед возвращением в Украину предварительно связаться с ТЦК и СП по месту жительства до выезда из страны и уточнить все детали.

Напомним, ТЦК требует возвращения 17-летних украинцев из-за границы.

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