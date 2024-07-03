Когда украинцам ожидать улучшения ситуации с отключениями света: энергетики назвали сроки

В августе ожидается улучшение ситуации с электроснабжением благодаря запланированным работам по восстановлению функционирования блоков на атомных электростанциях и изменениям погодных условий.

Глава управления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, поделился этой информацией с "Украинской правдой".

"В августе мы ожидаем, что закончатся ремонты на определенной части атомных энергоблоков и будет больше доступной мощности. С другой стороны, надеемся, что погодные условия не будут такими жесткими и в украинской энергосистеме будет умеренное потребление. Рассчитываем, что в августе будет больше генерирующей способности из-за окончания ремонтов, и должно быть немножко легче", – отметил он.

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Сейчас перебои со светом вызваны постоянными обстрелами со стороны РФ, высокими температурами воздуха и ограниченными возможностями импорта электроэнергии.

"Ну и продолжается летняя ремонтная кампания на довольно большом количестве электростанций. Эта ремонтная кампания нужна для того, чтобы мы зимой имели максимум возможной доступной мощности наших электростанций, в частности атомных", – рассказал Кудрицкий.

Напомним, ранее в Минэнерго объяснили рост тарифов на свет.

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