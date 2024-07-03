Ко всем украинцам придут с проверками газа: за какие нарушения будут отключать голубое топливо

С начала 2024 года в Украине возобновлена регулярная проверка газовых систем в квартирах и домах. Бригады, состоящие из представителей газовых компаний, проводят инспекции и выявляют нарушения, которые могут привести к немедленному прекращению газоснабжения.

Одним из таких нарушений может быть незаконный снос перегородки между помещениями, что приводит к тому, что спальная зона не отделена стеной от газового оборудования. Об этом пишет Oboz.ua.

Читайте также: Украинцы смогут по-новому платить за газ

Согласно сообщению от Государственной службы по вопросам труда, газовое оборудование в жилых и общественных зданиях может быть отсоединено от сети газоснабжения и заглушено при условии:

обнаружение утечек газа;

сбои в работе систем безопасности;

неисправностей оголовков дымовых и вентиляционных каналов;

нехватка тяги в дымоходах и вентиляционных системах;

несанкционированное подключение потребителями газового оборудования к сети газоснабжения;

невыполнение собственником (балансодержателем или арендатором) обязанностей по техническому обслуживанию, предусмотренных пунктом 5.4 данной главы;

несоответствие газопроводов жилых домов проектной и исполнительной документации.

Это указано в пункте 5.7 раздела 5 главы 5 Правил безопасности систем газоснабжения, которые были утверждены приказом Министерства энергетики и угольной промышленности Украины № 285 от 15 мая 2015 года и зарегистрированы в Министерстве юстиции Украины 8 июня 2015 года под № 674/27119.

В случае невозможности устранения нарушений, возможно отключение газа во всем доме. Если нарушение выявлено в определенной квартире, то она может быть отключена от газоснабжения.

Напомним, ранее UAportal рассказывал, кто может не платить за доставку газа.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!