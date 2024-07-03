До всіх українців прийдуть з перевірками газу: за які порушення відключатимуть блакитне паливо

З початку 2024 року в Україні відновлено регулярну перевірку газових систем у квартирах та будинках. Бригади, що складаються з представників газових компаній, проводять інспекції та виявляють порушення, які можуть призвести до негайного припинення газопостачання.

Одним із таких порушень може бути незаконне знесення перегородки між приміщеннями, що призводить до того, що спальна зона не відокремлена стіною від газового обладнання. Про це пише Oboz.ua.

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Згідно з повідомленням від Державної служби з питань праці, газове обладнання в житлових та громадських будівлях може бути від’єднане від мережі газопостачання та заглушене за умови:

виявлення витоків газу;

збої в роботі систем безпеки;

несправностей оголовків димових і вентиляційних каналів;

брак тяги у димоходах та вентиляційних системах;

несанкціоноване під’єднання споживачами газового обладнання до мережі газопостачання;

невиконання власником (балансоутримувачем або орендарем) обов’язків з технічного обслуговування, передбачених пунктом 5.4 даної глави;

невідповідність газопроводів житлових будинків проєктній та виконавчій документації.

Це вказано у пункті 5.7 розділу 5 глави 5 Правил безпеки систем газопостачання, які були затверджені наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України № 285 від 15 травня 2015 року та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 8 червня 2015 року за № 674/27119.

У випадку неможливості усунення порушень, можливе відключення газу в усьому будинку. Якщо порушення виявлене у певній квартирі, то вона може бути від’єднана від газопостачання.

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