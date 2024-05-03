Кэмерон в Киеве инициирует новое соглашение с Украиной сроком на 100 лет – посольство Британии

Глава Министерства иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон начал в Киеве переговоры о партнерстве с Украиной на 100 лет.

Как сообщает посольство Великобритании в Facebook, 2 и 3 мая министр иностранных дел Великобритании Дэвид Камерон посетил Киев.

Дэвид Кэмерон в Киеве. Источник: facebook.com/ukinukraine Дэвид Кэмерон в Киеве. Источник: facebook.com/ukinukraine

Дэвид Кэмерон в Киеве. Источник: facebook.com/ukinukraine Дэвид Кэмерон в Киеве. Источник: facebook.com/ukinukraine

Дэвид Кэмерон в Киеве. Источник: facebook.com/ukinukraine Дэвид Кэмерон в Киеве. Источник: facebook.com/ukinukraine

По сообщению посольства, глава британской дипломатии отдал должное стойкости украинцев перед лицом российских атак. Кэмерон считает, что эта война вызов для всего нашего поколения, и Украина не может бороться с ней сама: "Мы все должны делать больше, чтобы обеспечить Украине то, что ей нужно для победы".

Глава МИД Британии сообщил, что Соединенное Королевство выделяет £36 млн (около 44 млн долларов) помощи для энергетической инфраструктуры Украины. Из них 20 млн £ – это будет экстренное финансирование для восстановления критической инфраструктуры Украины после российских атак.

"Министр начал переговоры с Украиной о 100-летнем партнерстве - новом соглашении, которое построит прочные связи между нашими двумя странами во всем спектре отношений: от торговли, безопасности и обороны, до науки и технологий, образования, культуры и многое другое", – добавили в посольстве.