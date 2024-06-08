Какой счетчик на воду лучше установить, чтобы сэкономить на воде
Вода – это ценный ресурс, который, к сожалению, не безграничный. Рост тарифов на коммунальные услуги заставляет нас искать пути экономии, ведь счет за воду может быть одним из самых больших. Первым шагом к экономии на воде должно стать установка индивидуального счетчика. Это позволит вам платить только за количество воды, которое вы действительно потребляете, а не за всех соседей по дому.
Кроме того, рекомендуется установить отдельные счетчики на горячую и холодную воду, ведь цена за разную температуру отличается. Об этом пишет 24 tv.ua.
Вот еще несколько советов, которые помогут вам сэкономить на воде:
- Плотно закрывайте кран, когда чистите зубы, моете посуду или бреетесь.
- Не лейте воду зря: не используйте проточную воду для мытья фруктов и овощей, а наполните миску.
- Принимайте душ вместо ванны . За 5 минут душа вы потратите до 100 литров воды, а во время ванны – около 200 литров.
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Используйте экономную сантехнику:
- Установите унитаз с двумя режимами слива: полным и экономичным. Это позволит сэкономить семьи из 3 человек до 15 литров воды ежедневно.
- Замените старые краны на экономичные модели с распылителями. Это поможет вам меньше использовать воды во время мытья посуды или принятия душа.
- Проверьте сантехнику на наличие утечек. Даже небольшая капля из крана может привести к потере 24 литров воды в сутки, а за месяц – до 720 литров!
Напомним, мы уже писали, как сэкономить электроэнергию.
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