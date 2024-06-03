Какой маникюр будет плохо выглядеть на коротких ногтях

Маникюр – это не просто эстетический элемент, но способ подчеркнуть красоту рук. Однако, не все дизайны одинаково подходят для ногтей разной длины. Об этом пишет Радиотрек.

Сегодня поговорим о том, какого маникюра следует избегать, если у вас короткие ногти:

Френч:

Классический френч, так элегантно выглядящий на длинных ногтях, может визуально сократить короткие. Белая кайма "съедает" и без того небольшую длину, делая руки непропорциональными.

Избыток деталей:

Не следует перегружать короткие ногти складными узорами, стразами, объемными элементами. Это визуально "загромождает" пространство, делая маникюр грубоватым и негармоничным.

Горизонтальные полосы:

Горизонтальные полосы, будь то омбре, геометрия или френч с цветным кончиком, визуально расширяют ногтевую пластину, делая пальцы короче.

Светлые оттенки:

Нежные пастельные тона, чудесные и белые лаки могут "слиться" с цветом кожи, зрительно уменьшая ногти. Для коротких ногтей лучше выбирать насыщенные цвета, глубокие оттенки, темный лак или классический красный.

Напомним, мы уже писали о 7 признаках маникюра в стиле "old money".

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