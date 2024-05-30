Какое вино пил Иисус с учениками во время Тайной вечери – научное исследование

Выдающееся открытие профессора Пенсильванского университета пролило свет на то, какое вино могло быть употреблено во время Тайной вечери Иисусом Христом. По словам доктора Патрика Макговерна, во время Тайной вечери Иисус пил пряное вино из черного изюма.

Этот вывод археологам удалось сделать благодаря находке у Иерусалима, где, вероятно, происходил Тайная вечеря. Там был найден банк с надписью "вино, изготовленное из черного изюма". Это свидетельствует, что виноделы того времени использовали виноград, высушенный на виноградной лозе или на солнце, чтобы создавать сладкие и густые напитки, пишет The Independent.

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Примечательно, что на соседних территориях были найдены банки с надписями копченое вино и очень темное вино. Профессор Макговерн отмечает, что в то время в Иерусалиме было принято пить концентрированное вино с богатым вкусом. Также возможно, что для ароматизации напитка добавляли приправы и фрукты – такие как гранаты, мандрагоры, шафран и корица, а для увеличения срока хранения использовали древесную смолу.

Таким образом, вино, которое пил Иисус, могло напоминать современный глинтвейн, часто пьющий на Рождество. Однако окончательно подтвердить это пока не удалось. Доктор Макговерн шутит: "Если кто-нибудь сможет найти мне Святой Грааль и отправить в мою лабораторию, мы можем проанализировать его и рассказать".

Напомним, в гробнице "повитухи Иисуса" нашли новые артефакты.

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