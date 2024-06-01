Какие революционные изменения ждут старшеклассников с 2027 года: объясняет заместитель министра

Начиная с 2027 года, в Украине будет введена новая система среднего образования, которая продлится три года и будет ориентирована на профессиональную подготовку старшеклассников. Эта инициатива коснется учащихся 10-12 классов.

Андрей Сташко, заместитель министра образования и науки, поделился с 24 каналом деталями о нововведениях. Он рассказал о типах учебных заведений, которые будут принимать учащихся в ходе реформы, и описал ключевые аспекты этих изменений.

Где будут учиться старшеклассники

В 2027 году десятиклассники в Украине будут поступать в нововведенные образовательные учреждения:

Академические лицеи;

Профессиональные колледжи.

Эти учреждения будут предлагать образование согласно обновленным стандартам, которые в скором времени планирует утвердить правительство. Обновление включает инновационные методики обучения и организации учебного процесса.

В частности, в старших классах будет введено профильное обучение, предусматривающее специализированные программы по основным, базовым и углубленным курсам по отдельным предметам. Учащиеся также получат возможность самостоятельно выбирать дополнительные предметы для изучения, сообщил Сташков.

Другим значимым изменением станет введение дополнительного, десятого класса, который станет адаптационным годом. Таким образом, общая продолжительность обучения увеличится до 12 лет, что соответствует образовательным стандартам многих стран Европейского Союза и мира, – добавил заместитель руководителя МОН.

Школы должны помогать выбирать профессию

Согласно информации Министерства образования, студенты в Украине столкнулись с ограниченным выбором в своем учебном процессе. Около 70 процентов студентов получают образование в гуманитарной сфере. В то же время школы сталкиваются с недостатком необходимых ресурсов для улучшения качества обучения в сферах естественных наук и информационных технологий.

Школы должны играть ключевую роль в поддержке молодежи в выборе профессионального пути, особенно в условиях, когда рынок труда быстро эволюционирует. Во времена военных действий страна сталкивается с вызовами в финансировании образования, особенно когда речь идет о специальностях, которые могут не найти применение в будущем.

Напомним, ранее мы рассказывали о плюсах и минусах индивидуального обучения.

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