Какие льготы на коммуналку имеют военнослужащие
Участники боевых действий, люди с инвалидностью в результате войны и члены семей погибших военнослужащих имеют право на существенную льготу – уменьшение размера оплаты за коммунальные услуги. Об этом пишет 24 tv.ua
Размер льготы:
- Участники боевых действий: 75% скидки.
- Люди с инвалидностью, приобретенной в результате участия в военных действиях: 100% скидки.
- Члены семей погибших: 50% скидки.
Для получения льготы:
- Обратитесь в Пенсионный фонд Украины (ПФУ).
- Напишите заявления:
- о внесении сведений в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы;
- о предоставлении льгот на оплату ЖКУ, в том числе и приобретение твердого топлива, сжиженного газа.
- Предоставьте:
- паспорт;
- подтверждающие документы (удостоверение участника боевых действий, инвалидности, свидетельство о смерти члена семьи);
- РНОКПП.
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Заявление можно подать:
- Оффлайн: в любом отделении ПФУ.
- Онлайн: через электронный портал Пенсионного фонда.
Важно!
- Скидка предоставляется на все виды коммунальных услуг, кроме услуг по вывозу бытового мусора.
- Для получения льготы на приобретение твердого топлива или сжиженного газа необходимо дополнительно обратиться в органы социальной защиты населения.
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