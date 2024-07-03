Какие категории пенсионеров получат дополнительные выплаты ко Дню независимости
В августе 2024 года ко Дню Независимости Украины некоторые категории граждан получат разовую денежную помощь. Пенсионный фонд Украины разъяснил механизм выплаты и порядок подачи заявлений. Об этом пишет УНИАН.
Кто получит помощь:
Пенсионеры
Тем, кто имеет соответствующее право, выплата будет автоматически начислена вместе с пенсией в августе.
Ветераны войны
Средства будут перечислены на счета воинских частей, учреждений, организаций, где они проходят службу/работают.
Другие категории
Те, кто не являются пенсионерами и не проходят службу/не работают, должны подать заявление в Пенсионный фонд до 1 августа (или до 1 октября, если есть уважительные причины).
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Как подать заявление:
Ветераны войны:
Через воинские части, учреждения, организации, где они проходят службу/работают или через портал электронных услуг ПФУ.
Другие категории:
Лично в Пенсионный фонд или через его сервисные центры.
Необходимые документы:
- Паспорт
- Идентификационный код
- Документ, подтверждающий статус (для ветеранов войны)
- Документ, подтверждающий причину несвоевременной подачи заявления (если есть)
Напомним, ранее мы рассказывали, что ИИ вычислил, какой должна быть минимальная пенсия в Украине.
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