Какие доплаты за стаж могут получить пенсионеры: объяснение

Размер пенсионных выплат может быть невелик даже при том, что лицо имеет достаточно страхового стажа. Однако общее количество лет стажа имеет прямое влияние на сумму пенсионных начислений и доплат.

Об этом сообщает 24 канал.

Сколько доплачивает государство за сверхурочный стаж

Для получения права на пенсию мужчины должны иметь не менее 25 лет трудового стажа, а женщины – не менее 20. Если трудовой стаж превышает эти нормы, за каждый дополнительный год предусмотрена прибавка к пенсии, которая составляет 1% от ее суммы, однако эта надбавка не может превышать 1% установленного прожиточного минимума.

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Это условие применяется к лицам, вышедшим на пенсию до октября 2011 года. Ставшие пенсионерами после этой даты имеют право на компенсацию за стаж, превышающий 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин.

В качестве примера, если пенсионер имеет 30 лет дополнительного стажа и прожиточный минимум равна 2 361 гривне, то максимальная доплата за стаж может достигать 708 гривен, или 23,61 гривны за каждый год, что превышает норму.

Стаж работающих пенсионеров

Пенсионерам, не покидающим работу, выплаты начисляются по предварительному размеру прожиточного минимума.

Обратите внимание! Увеличение прожиточного минимума не влияет на перерасчет пенсий для продолжающих работать и не изменяет размер надбавки за стаж.

Однако, если пенсионер завершает трудовую деятельность, сумма надбавки может быть пересмотрена в соответствии с текущим прожиточным минимумом. В результате после прекращения работы пенсия может немного возрасти.

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Это означает, что выплата за дополнительный стаж уже была начислена ранее, но она может быть пересмотрена и увеличена после того, как пенсионер уйдет с работы.

Размер пенсий в Украине

По состоянию на 1 апреля 2024 года средняя сумма, которую пенсионеры в Украине получают ежемесячно составляет 5 743,27 грн. В то же время пенсионеры, которые продолжают работать, в среднем получают 6094,28 грн.

Распределение пенсионных выплат выглядит так:

26,8% получают пенсию до 3000 грн;

17,3% – от 3001 до 4000 грн;

18,6% – от 4001 до 5000 грн;

5,2% – от 5001 до 10000 грн;

12,1% – более 10 000 грн.

Напомним, ранее мы рассказывали, когда работающие пенсионеры смогут получить доплаты за стаж.

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