Какое окрашивание волос будет в тренде летом - 2024

Лето – это пора безмятежности, экспериментов и смелых образов. Это отличная возможность изменить свой стиль и подчеркнуть индивидуальность с помощью нового цвета волос. В 2024 году стилисты предлагают нам отойти от прохладных нейтральных тонов, делая упор на теплых и насыщенных оттенках. Об этом пишет ТСН.

Шоколадный шик

Глубокий, насыщенный глянцевый цвет шоколада – изысканность, элегантность и безупречный стиль. Он не нуждается в сложном уходе, подчеркивает здоровье и красоту волос, а также отлично подходит к любому тону кожи. Шоколадные оттенки бывают разными: от теплого молочного с золотистыми и медными переливами до темного с холодными красными и фиолетовыми нотками.

Золотистый блонд: сияние солнца в ваших волосах.

На смену ледяному платиновому блонду приходит теплый, ласковый золотистый блонд. Он подчиняет мягкими переходами, естественностью и универсальностью. Этот цвет не требует частой корректировки, ведь отрастающие корни смотрятся органически. Золотистый блонд прекрасно подчеркнет загар, подойдет к любой длине и стрижке, а также станет настоящим украшением для карих, зеленых и голубых глаз.

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Серо-голубой блонд: смелый акцент для бунтарок

Этот неординарный и смелый оттенок не останется без внимания. Он подчеркнет индивидуальность, станет изюминкой вашего образа. Серо-голубой блонд идеально подходит для холодной светлой кожи и глаз. Однако, выбирая этот цвет, важно тщательно подойти к выбору мастера, ведь его получение и уход нуждаются в профессиональных навыках.

"Грязный" блонд: игра теней и естественность

Этот тренд сочетает в себе тёплые и холодные ноты, создавая эффект многомерности и глубины. "Грязный" блонд подходит для любого тона кожи и цвета глаз. Он не нуждается в сложном уходе, ведь отрастающие корни не бросаются в глаза.

Вишня с шоколадом: сладкий и соблазнительный контраст

Этот цвет сочетает насыщенные шоколадные и вишневые оттенки, создавая богатый и глубокий перелив. Он подчеркнет женственность, станет украшением для смуглых брюнеток с карими или зелеными глазами. "Вишня с шоколадом" устойчива к выгоранию, поэтому в течение сезона вы сможете наслаждаться его насыщенностью и глубиной.

Напомним, мы уже писали, как часто можно окрашивать волосы, чтобы не навредить.

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