Яке фарбування волосся буде в тренді влітку - 2024

Літо – це пора безтурботності, експериментів та сміливих образів. Це чудова можливість змінити свій стиль та підкреслити індивідуальність за допомогою нового кольору волосся. У 2024 році стилісти пропонують нам відійти від прохолодних нейтральних тонів, роблячи акцент на теплих та насичених відтінках. Про це пише ТСН.

Шоколадний шик

Глибокий, насичений глянцевий колір шоколаду – це вишуканість, елегантність та бездоганний стиль. Він не потребує складного догляду, підкреслює здоров'я та красу волосся, а також чудово пасує до будь-якого тону шкіри. Шоколадні відтінки бувають різними: від теплого молочного з золотистими та мідними переливами до темного з холодними червоними та фіолетовими нотками.

Золотистий блонд: сяйво сонця у вашому волоссі

На зміну крижаному платиновому блонду приходить теплий, ніжний золотистий блонд. Він підкорює м'якими переходами, природністю та універсальністю. Цей колір не потребує частого коригування, адже відростаючі корені виглядають органічно. Золотистий блонд чудово підкреслить засмагу, підійде до будь-якої довжини та стрижки, а також стане справжньою окрасою для карих, зелених та блакитних очей.

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Сіро-блакитний блонд: сміливий акцент для бунтарок

Цей неординарний та сміливий відтінок не залишиться без уваги. Він підкреслить індивідуальність, стане родзинкою вашого образу. Сіро-блакитний блонд ідеально пасує до холодної світлої шкіри та очей. Проте, обираючи цей колір, важливо ретельно підійти до вибору майстра, адже його отримання та догляд потребують професійних навичок.

"Брудний" блонд: гра тіней та природність

Цей тренд поєднує в собі теплі та холодні ноти, створюючи ефект багатовимірності та глибини. "Брудний" блонд підходить для будь-якого тону шкіри та кольору очей. Він не потребує складного догляду, адже відростаючі корені не кидаються в очі.

Вишня з шоколадом: солодкий та спокусливий контраст

Цей колір поєднує в собі насичені шоколадні та вишневі відтінки, створюючи багатий та глибокий перелив. Він підкреслить жіночність, стане окрасою для смаглявих брюнеток з карими або зеленими очима. "Вишня з шоколадом" стійкий до вигорання, тому протягом сезону ви зможете насолоджуватися його насиченістю та глибиною.

Нагадаємо, ми вже писали, як часто можна фарбувати волосся, щоб не нашкодити.

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