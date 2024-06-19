Какая категория пенсионеров имеет право на выплаты в размере 20 тысяч гривен

Согласно законодательству максимальная пенсия в Украине в 2024 году не может превышать 23 610 гривен. Эта сумма равна десяти прожиточным минимумам для лиц, потерявших трудоспособность (2361 грн в месяц по состоянию на 01.01.2024). Об этом пишет 24 tv.ua.

Однако получить такую выплату могут только определенные категории граждан:

Государственные служащие: пенсия рассчитывается как процент от прежней заработной платы (до 60%).

пенсия рассчитывается как процент от прежней заработной платы (до 60%). Сотрудники органов местного самоуправления: пенсионные выплаты аналогичны государственным служащим.

пенсионные выплаты аналогичны государственным служащим. Народные депутаты: пенсия определяется отдельно и может быть значительно выше 23 610 грн.

пенсия определяется отдельно и может быть значительно выше 23 610 грн. Ученые: пенсионные выплаты основываются на заработной плате и научном стаже.

Важно отметить, что обычные пенсионеры не имеют права на получение максимальной пенсии. Их выплаты рассчитываются по другой формуле, учитывающей заработную плату и трудовой стаж.

Чтобы получить 60% от зарплаты в виде пенсии, обычному гражданину нужно:

Проработать не менее 60 лет.

Иметь высокую заработную плату в течение трудовой деятельности.

Следовательно, максимальная пенсия в Украине доступна только узкому кругу лиц. Для большинства пенсионеров размер выплат будет значительно меньше.

Вот некоторые дополнительные факты о пенсионной системе в Украине:

Возраст выхода на пенсию: 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин.

60 лет для женщин и 65 лет для мужчин. Минимальный трудовой стаж: 15 лет.

15 лет. Индексация пенсий: происходит каждый год в соответствии с уровнем инфляции.

происходит каждый год в соответствии с уровнем инфляции. Дополнительные выплаты: некоторые категории пенсионеров имеют право на дополнительные выплаты, например, за инвалидность или потерю кормильца.

Напомним, мы уже писали, у какой категории пенсионеров вырастут выплаты в июне.

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