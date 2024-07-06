Как узнать, назначил ли Пенсионный фонд вам пенсию

Несмотря на полномасштабное вторжение России, украинские пенсионеры продолжают получать выплаты. Пенсионный фонд Украины (ПФУ) продолжает осуществлять свою работу, обеспечивая граждан необходимой социальной поддержкой. Об этом пишет 24 tv.ua.

Как узнать, назначена ли вам пенсия?

Лица, недавно вышедшие на пенсию, могут самостоятельно проверить, назначены ли им выплаты. Сделать это можно онлайн на вебпортале электронных услуг ПФУ: https://portal.pfu.gov.ua/.

Важно! Доступ к информации о пенсии имеет только сам пенсионер.

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Что для этого нужно:

Авторизироваться на портале одним из удобных способов (с помощью ЭЦП, BankID или квалифицированной электронной подписи). В левом боковом меню выберите раздел "Моя пенсия".

Какая информация будет доступна:

Данные по пенсионному делу: вид пенсии, общая сумма назначенной пенсии, составляющие пенсионную выплату, срок, на который назначена пенсия.

Протокол/распоряжение о назначении/перерасчете пенсии.

Электронное пенсионное дело: отсканированные документы, относящиеся к пенсии.

Напомним, ранее мы рассказывали, что ИИ вычислил, какой должна быть минимальная пенсия в Украине.

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